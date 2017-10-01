﻿
REEL SEKTÖR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

01 Ekim 2017 Pazar 08:00
Bu haber 606 kez okundu.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarlığı görevine Dr. Veysel Yayan atandı

Veysel Yayan, 1977 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ve 1987 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde lisans eğitimini tamamladı. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden doktorasını aldı.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarlığı görevine Dr. Veysel Yayan atandı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Yayan, ayrıca Michigan Üniversitesi’nden Kalkınma İktisadı ve Nüfus; Sussex Üniversitesi’nden İşgücü Piyasası ve Haberalma Sistemi ve Japan Int. Coop. Agency’den Kalkınma ve İstihdamı Geliştirme alanlarında diploma sahibi oldu.
Kariyerine 1976 yılında Ticaret Bakanlığı Dış Ticaret Genel Sekreterliği’nde Raportör olarak başlayan Yayan, Devlet Planlama Teşkilatı’nda uzman, Çalışma Hayatı Sektör Sorumlusu ve Savunma Sanayii Müsteşarlığı’nda Daire Başkanlığından, müsteşarlığa kadar her kademede görev yaptı. Kamudan emekli olduğu 1998’den günümüze Türkiye Demir Çelik Üreticileri Derneği Genel Sekreterliği görevini yürüttü. Yayan aynı zamanda 2006 yılından bu yana, TOBB Demir ve Demirdışı Metaller Meclis Başkanlığı görevini de sürdürdü. 

 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
Çarklar Daha Hızlı Dönecek Çarklar Daha Hızlı...
Turizm Turizm
Telekomünikasyon Telekomünikasyon
Madencilik Madencilik
Anahtar Kelimeler
Veysel Yayan
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
İlgili Haberler
Mitsubishi Electric EMO 2017’de yeni nesil çözümlerini sergiledi Mitsubishi Electric EMO 2017’de yeni nesil çözümlerini...
Hollanda&Türkiye Ticaret Odası, iki ülke arasındaki ticaret hacmini geliştirmeyi hedefliyor Hollanda&Türkiye Ticaret Odası, iki ülke arasındaki...
Beykoz Üniversitesi akademik yıla iddialı başladı Beykoz Üniversitesi akademik yıla iddialı başladı
Fibabanka, Söke Şubesi’nin açılışını yaptı Fibabanka, Söke Şubesi’nin açılışını yaptı
Yapı Ürünleri Üreticileri, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ile bir araya geldi Yapı Ürünleri Üreticileri, Kalkınma Bakanı Lütfi...
Amerika Green Card başvurularında kritik dönem başlıyor Amerika Green Card başvurularında kritik dönem...
Yukarı Çık

banner199

Mitsubishi Electric EMO 2017’de yeni nesil...
Üretimde dijital dönüşüm için sunduğu ileri teknolojilerle öne çıkan Mitsubishi Electric, 18-23 Eylül...

Haberi Oku