Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarlığı görevine Dr. Veysel Yayan atandı



Yayan, ayrıca Michigan Üniversitesi’nden Kalkınma İktisadı ve Nüfus; Sussex Üniversitesi’nden İşgücü Piyasası ve Haberalma Sistemi ve Japan Int. Coop. Agency’den Kalkınma ve İstihdamı Geliştirme alanlarında diploma sahibi oldu.

Kariyerine 1976 yılında Ticaret Bakanlığı Dış Ticaret Genel Sekreterliği’nde Raportör olarak başlayan Yayan, Devlet Planlama Teşkilatı’nda uzman, Çalışma Hayatı Sektör Sorumlusu ve Savunma Sanayii Müsteşarlığı’nda Daire Başkanlığından, müsteşarlığa kadar her kademede görev yaptı. Kamudan emekli olduğu 1998’den günümüze Türkiye Demir Çelik Üreticileri Derneği Genel Sekreterliği görevini yürüttü. Yayan aynı zamanda 2006 yılından bu yana, TOBB Demir ve Demirdışı Metaller Meclis Başkanlığı görevini de sürdürdü.