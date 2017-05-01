01 Mayıs 2017 Pazartesi 08:00

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Bilişim İnovasyon Merkezi Ankara’da kuruluyor

Ankara’da Eskişehir yolu üzerinde 10 bin 500 metrekaresi ofis alanı olmak üzere toplam 33 bin 500 metrekare kapalı alana inşa edilecek olan ODTÜ TEKNOKENT Bilişim İnovasyon Merkezi’nin 2017 yılı sonunda faaliyete geçmesi planlanıyor.