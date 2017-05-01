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01 Mayıs 2017 Pazartesi 08:00
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Bilişim İnovasyon Merkezi Ankara’da kuruluyor

Ankara’da Eskişehir yolu üzerinde 10 bin 500 metrekaresi ofis alanı olmak üzere toplam 33 bin 500 metrekare kapalı alana inşa edilecek olan ODTÜ TEKNOKENT Bilişim İnovasyon Merkezi’nin 2017 yılı sonunda faaliyete geçmesi planlanıyor.

Bilişim İnovasyon Merkezi Ankara'da kuruluyor
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ODTÜ TEKNOKENT Bilişim İnovasyon Merkezi’nde yerli teknoloji şirketlerinin yanı sıra küresel teknoloji şirketlerinin de yer alması amaçlanıyor. Küresel teknoloji şirketlerinin ürün, çözüm ve vizyonlarının paylaşılmasının yanı sıra üniversite öğretim üyelerinin/öğrencilerinin, ODTÜ TEKNOKENT firmalarının Ar-Ge, çözüm, ürün ve vizyonlarının sergilenmesi, seminerler, eğitimler verilmesi gibi faaliyetler de planlanıyor.
ODTÜ TEKNOKENT Genel Müdürü Mustafa İ. Kızıltaş, “Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı desteğiyle faaliyete geçmesini planladığımız ODTÜ TEKNOKENT Bilişim İnovasyon Merkezi ile uluslararası başarılı teknolojik ürünlerin ve teknoloji şirketlerinin oluştuğu, küresel teknoloji şirketlerinin yer aldığı, değer yaratan bir inovasyon ekosistemi oluşturmayı amaçlıyoruz” dedi.

 

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