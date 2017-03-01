Bilkent CYBERPARK: KOBİ’lerde Sanayi 4.0

Sanayi üretimini teknoloji ile donatarak Endüstri 4.0’a uyumlu hale getirmek için Bilkent CYBERPARK ile Teknoloji, Ar-Ge, Bilim ve İnovasyon Derneği (TABİD), “KOBİ’ler Açısından Endüstri 4.0 ve Teknoparkların Rolü” etkinliği düzenledi.

01 Mart 2017 Çarşamba 08:00 Bu haber 629 kez okundu.

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, etkinlikte şu vizyonu çizdi: “Endüstri 4.0'la karar süreçlerini hızlandıran, insan hatalarını minimuma indiren imkanlar doğdu.



Endüstri 4.0'la akıllı makineler, ısınma gibi ihtiyaçlar olmadan 7/24 çalışan fabrikalar lanse edildi.



ASO olarak 2017 yatırım bütçesinde onaylanan üçte ikisini bizim, üçte birini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın karşıladığı bir fabrika kuracağız. Türkiye Endüstri 2.0 ile 3.0 arasındadır.





Teknoloji üretmeliyiz, farklı olanı yapmalı ve verimliliğimizi arttırmalıyız. OECD ortalamasından KOBİ niteliğindeki ve üst seviyedeki firmaların verimlilikleri arasındaki fark 2 kat. Bizde ise 5 kat. Yani küçük işletmelerimiz verimsiz çalışıyor. Beyaz eşya, otomotiv sektörü gündemi yakalamış durumda.”

TOSYÖV Başkanı Ş. Nezih Kuleyin ise teknokentlerin, KOBİ’lerin takip edemediği bilimsel ve teknolojik gelişmeyi izleyip, bu izlenimleri KOBİ’lere aktararak farkındalık yaratabileceklerine dikkat çekti.