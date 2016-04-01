BİM’den satışlarda yüzde 21, karlılıkta yüzde 48 büyüme

BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç bu genel bilgilerin ışığında şunları söyledi: “BİM güçlü ve sürdürülebilir büyümesi, yüksek tüketici güveni ve her yıl sağladığı güçlü istihdam artışıyla sektörde ve Türkiye ekonomisinde istikrar ve güven unsurudur. Tüketici Güven Endeksi’nde son 3 yıldır birinci şirketiz.” 2015 yılında BİM, 2.595 yeni çalışana istihdam sağladı ve Türkiye çapında 470 yeni mağaza açtı. Böylelikle yılsonu itibarı ile BİM’in mağaza sayısı 4.972’ye yükseldi, çalışan sayısı ise 30.000’i aştı.