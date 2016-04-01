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01 Nisan 2016 Cuma 08:00
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BİM’den satışlarda yüzde 21, karlılıkta yüzde 48 büyüme

BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. düzenlediği basın toplantısıyla 2015 yılı mali sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. BİM İcra Kurulu Üyeleri Galip Aykaç ve Haluk Dortluoğlu’nun katıldığı toplantıda şirketin ticari ve finansal performansının yanısıra 2016 yılı hedefleri ele alındı.

BİM'den satışlarda yüzde 21, karlılıkta yüzde 48 büyüme
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Geçtiğimiz yılbaşında açıkladığı yüzde 20 büyüme hedefini gerçekleştiren BİM, cirosunu 17.4 milyar TL düzeyine çıkardı. BİM’in bu yılki bilançosunda en dikkate değer gelişme ise karlılık alanında yaşandı. 2014 yılında, yeniden canlanan enflasyon karşısında ürün alış fiyatlarında yaşanan artışları müşterilerine yansıtmayan BİM’in, özellikle satış öncesi verimlilik artırmaya yönelik uyguladığı yeni önlemler sayesinde 2015 yılında bir önceki yıla göre karlılık artışı yüzde 48 olarak gerçekleşti.
BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç bu genel bilgilerin ışığında şunları söyledi: “BİM güçlü ve sürdürülebilir büyümesi, yüksek tüketici güveni ve her yıl sağladığı güçlü istihdam artışıyla sektörde ve Türkiye ekonomisinde istikrar ve güven unsurudur. Tüketici Güven Endeksi’nde son 3 yıldır birinci şirketiz.” 2015 yılında BİM, 2.595 yeni çalışana istihdam sağladı ve Türkiye çapında 470 yeni mağaza açtı. Böylelikle yılsonu itibarı ile BİM’in mağaza sayısı 4.972’ye yükseldi, çalışan sayısı ise 30.000’i aştı.

 

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Madencilik Madencilik
Anahtar Kelimeler
BİMGalip Aykaç

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