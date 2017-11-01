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01 Kasım 2017 Çarşamba 08:23
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BKM Express, 5 yılda “Türkiye'nin ulusal dijital cüzdanı” oldu

Türkiye'yi dijital cüzdan teknolojisiyle tanıştıran BKM Express 5'inci yaşını kutluyor. Türkiye'nin ilk dijital cüzdanının hızlı, güvenli ve kolay alışverişin yanı sıra 5 yılda getirdiği tüm yenilikler, düzenlenen basın toplantısında anlatıldı.

BKM Express, 5 yılda 'Türkiye'nin ulusal dijital cüzdanı” oldu
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BKM Dijital Çözümler Genel Müdür Yardımcısı Serkan Yazıcıoğlu, şunları söyledi: “BKM bünyesinde 5 yıl önce 5 işyeri ve 9 bankayla başlayan bu yenilikçi girişim, günümüzde 17'si banka, biri banka dışı olmak üzere 18 kurum, 24 binin üzerinde işyeri ve 1.5 milyonun üzerinde kullanıcıyı kapsayan dev bir ekosisteme dönüştü. Türkiye'de ödeme için kullanılan kartların yüzde 99'unu tanımlayabildiğimiz bir dijital cüzdanımız var. Bugün 5 yıllık sürecin bizi getirdiği noktayı ve BKM Express'in üstlendiği misyonu tek cümlede tanımlamak gerekirse şunu diyebiliriz; 'BKM Express Türkiye'de dijital cüzdan kategorisinin oluşmasını sağlayarak dijital ödemelerin liderliğini yaptı ve 5 yılda Türkiye'nin ulusal dijital cüzdanı oldu.'" 

 

 

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