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01 Aralık 2017 Cuma 08:00
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Boeing Türkiye Havacılık Sanayii Geliştirme Programı başladı

Boeing’in Türkiye’deki paydaşları ve iş ortakları ile birlikte çalışarak Türkiye’nin 2023 Vizyonu doğrultusunda Türk havacılık sanayiinin küresel rekabetçiliği ve sürdürülebilir büyümesi hedeflerini desteklemek üzere geliştirdiği “Boeing Türkiye Havacılık Sanayii Geliştirme Programı” İstanbul’da törenle başlatıldı.

Boeing Türkiye Havacılık Sanayii Geliştirme Programı başladı
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Boeing Ticari Uçaklar Tedarik Yönetiminden Sorumlu Başkan Yardımcısı Brian Baird, “Bu programla Türk havacılık sanayiinin küresel tedarik zincirinden daha yüksek pay almasını, küresel rekabetçiliğini ve rekabet eden firma sayısını arttırmayı hedefliyoruz” dedi.
Boeing Türkiye Genel Müdürü Ayşem Sargın ise “Türkiye, havacılıkta güçlü büyüyen bir ülke olmasının yanı sıra, Boeing’in küresel başarısına katkı sağlayan, yüksek standartlarda üretim yapan sanayii, yüksek kabiliyete sahip mühendisleri ve yetkin insan kaynağı ile Boeing’in verimliliğine ve rekabetçiliğine önemli katkılar sağlayan bir ülke” diye konuştu. Dünyanın en büyük havacılık şirketi olan Boeing, Türkiye ile 70 yıldan uzun süreye dayanan köklü bir ilişkiye sahip. Boeing’in yıllar içinde Türkiye’de yarattığı iş hacmi 1.6 milyar doları aştı.

 

 

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BoeingBoeing Türkiye Havacılık Sanayii Geliştirme ProgramıBrian Baird
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