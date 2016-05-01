Boeing’den Türk Hava Yolları’na uçak teslimatı

Türk Hava Yolları’nın Yatırım ve Teknoloji’den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Bolat, “Türk Hava Yolları, bugün dünyanın önde gelen havayolu şirketlerinden biri olmasının yanısıra tüm dünyayı saran uçuş ağı sayesinde yolcuları için en uzağı yakın kılmakta. Bu başarının en önemli etkenlerinden birini hiç şüphesiz, halen büyüyen, 310’u aşkın uçaklık filosuna yaptığı önemli yatırımlar oluşturuyor. Uzun ve kısa menzilli filolarımızın önemli bir kısmını oluşturan Boeing ailesinden, 2016 içerisinde teslim alacağımız 26 uçak, Türk Hava Yolları’nın sürekli büyümesine önemli bir katmadeğer sağlayacak. Bu yeni uçaklarımızdan kapsamlı uçuş ağımızda istifade etmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz” diye konuştu.