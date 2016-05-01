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01 Mayıs 2016 Pazar 08:00
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Boeing’den Türk Hava Yolları’na uçak teslimatı

Türk Hava Yolları’nın bu yıl, altısı 777-300ER ve yirmisi Yeni Nesil 737-800 olmak üzere, toplamda 26 uçağı filosuna dahil etmesiyle Boeing, Seattle’daki fabrikasından Türkiye’ye rekor sayıda uçak teslim etmiş olacak.

Boeing'den Türk Hava Yolları'na uçak teslimatı
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Bu ay içerisinde teslim alınan 777-300ER, küresel taşıyıcının 25. teslimatı olurken bu yılki 737-800 teslimatları sonrasında Türk Hava Yolları, Avrupa’daki ikinci en büyük 737 filosuna sahip havayolu şirketi olacak.
Türk Hava Yolları’nın Yatırım ve Teknoloji’den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Bolat, “Türk Hava Yolları, bugün dünyanın önde gelen havayolu şirketlerinden biri olmasının yanısıra tüm dünyayı saran uçuş ağı sayesinde yolcuları için en uzağı yakın kılmakta. Bu başarının en önemli etkenlerinden birini hiç şüphesiz, halen büyüyen, 310’u aşkın uçaklık filosuna yaptığı önemli yatırımlar oluşturuyor. Uzun ve kısa menzilli filolarımızın önemli bir kısmını oluşturan Boeing ailesinden, 2016 içerisinde teslim alacağımız 26 uçak, Türk Hava Yolları’nın sürekli büyümesine önemli bir katmadeğer sağlayacak. Bu yeni uçaklarımızdan kapsamlı uçuş ağımızda istifade etmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz” diye konuştu.

 

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BoeingTHYTürk Hava Yolları

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