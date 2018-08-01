Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Medmed Özkan, TÜBİTAK Bilim Kurulu’nda

Eskişehir’de, 1964’te doğan Prof. Dr. Mehmed Özkan, 1986’da Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünü onur derecesiyle tamamladı, yüksek lisans ve doktora çalışmalarını ABD’de, Vanderbilt Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü'nde sürdürdü. Akıllı Robotlar ve Robotik Cerrahi alanlarında yüksek lisans ve doktora çalışmalarını tamamladı. Vanderbilt Üniversitesi'ndeki yüksek lisans çalışmaları boyunca, Özkan araştırma görevliliğinin yanısıra ABD-NIH ve Japon endüstrisine yönelik projelerde de görevler üstlendi. Aynı dönemde Vanderbilt Üniversitesi “Akıllı Robot Laboratuvarı-Intelligent Robotics Laboratory” yöneticiliğini yaptı. Doktora çalışmaları sırasında, Vanderbilt Üniversitesi Tıp Merkezi (VUMC), Nörolojik Cerrahi Anabilim Dalı’nda, stereotaktik ve robotik cerrahi planlama sistemlerinin geliştirilmesinden sorumlu araştırma görevlisi olarak çalıştı. 1992’de Tokyo’ya geçen Özkan araştırmalarına Bridgestone, Japonya, Mekatronik Bölümü'nde üst düzey araştırmacı olarak devam etti. Burada yapay sinir ağlarının robot kontrolü amacıyla kullanılmasının öncü çalışmalarından birini gerçekleştirdi, 1995’te Boğaziçi Üniversitesi’ne döndü, akademik çalışmalarına Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Biyomedikal Elektronik Anabilim Dalı’nda devam etti, 2007’de Boğaziçi Üniversitesi Eğitimde Üstün Başarı ödülü aldı, 2010’da Biyomedikal Elektronik alanında kendi start-up şirketini kurdu.

Özkan 2005-2012’de TÜBİTAK-TEYDEB-ELOTEG Yürütme Komitesi Üyesi, 2012-2015’te TÜBİTAK TEYDEB-TEMEG Yürütme Kurulu Üyesi oldu. Özkan 2016’dan bu yana Boğaziçi Üniversitesi Rektörü.