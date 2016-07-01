BOSB iftarında sanayiciler buluştu

Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü Temsilcileri, GOSB Yönetim Kurulu Başkanı Vahit Yıldırım, bölge OSB’lerinin üst düzey yöneticileri, BOSB Bölge Müdürü Handan Cömertpay, GOSB Bölge Müdürü Nil Sönmez, BOSB’da faaliyet gösteren katılımcılar ve bankaların şube temsilcilerinin katılımıyla Cemile Sultan Korusu’nda gerçekleştirildi.

BOSB Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Telli, iş hayatında sıkıntılı bir dönemden geçildiğini belirterek, “Temennimiz ve isteğimiz süratle alınacak tedbir ve teşviklerle bu dönemin atlatılmasıdır” dedi. Telli, reel sektörün durumunu, sorunlarını ve çözüm önerilerini en yetkili kişilere bir ağızdan tüm açıklığıyla anlattıklarını ifade etti. En son yönetiminde bulundukları OSBDER ile yeni Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı’nı ziyaret ettiklerini aktaran Telli, konuşmasında OSBDER’in ve GOSB’un Başkanı Vahit Yıldırım’a da gayretlerinden ötürü teşekkür etti. Telli, BOSB’da faaliyet gösteren katılımcılara seslenerek, “Saygıdeğer katılımcılarımız işlerimizin daha iyi yürütülebilmesi noktasında lütfen fikir ve önerilerinizi bizimle paylaşın ki örnek, ortak yönetimli bir OSB ortaya koyabilelim” diye konuştu.