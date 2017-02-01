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01 Şubat 2017 Çarşamba 08:00
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“BP Enerji Görünümü 2017” raporu açıklandı

Enerji şirketlerinden BP’nin, enerji sektöründeki gelişmeleri mercek altına alan geleneksel “Enerji Görünümü” raporu yayımlandı.

'BP Enerji Görünümü 2017” raporu açıklandı
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Uzun vadeli enerji trendlerini değerlendirerek dünya enerji piyasaları için gelecek 20 yıla yönelik tahminler geliştiren “BP Enerji Görünümü 2017” raporuna göre, global enerji talebi yılda ortalama yüzde 1.3 artışla 2035’e kadar yüzde 30 civarında yükselecek. Enerji talebindeki bu artış, global GSYİH'de beklenen yıllık yüzde 3.4 artıştan daha düşük olacak. Kömür, petrol ve doğalgaz ise 2035'e kadar ana enerji kaynağı olarak kalacak. Raporda, doğalgazın petrol ve kömürden daha hızlı gelişme gösterdiği belirtilirken hızla yaygınlaşan LNG'nin global düzeyde entegre olmuş bir doğalgaz pazarı oluşturacağı ifade ediliyor. Yanmaz enerji kullanımını 2030 itibarıyla talep artışının ana kaynağı olarak gösteren rapora göre yenilenebilir enerji kaynakları önümüzdeki 20 yılda dört kat gelişecek, global kömür tüketimi de zirve yapacak.

 

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Anahtar Kelimeler
BPBP Enerji

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