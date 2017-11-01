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01 Kasım 2017 Çarşamba 08:18
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BTM’ye 6 ayda 483 iş fikri ve 1.000’e yakın girişimci geldi

‘Al fikrini gel, fikrin iş yapsın’ diyerek girişimcileri bünyesinde ağırlayan İTO Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) ile Türkiye’nin yeni think-tank kuruluşu İstanbul Düşünce Akademisi (İDA), iddialı projelerle faaliyetlerine resmen başladı. İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından kurulan ve İstanbul Kalkınma Ajansı’nın destekleriyle büyüyen iki kuruluş, iş dünyasında önemli bir rol üstlenecek.

BTM'ye 6 ayda 483 iş fikri ve 1.000'e yakın girişimci geldi
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Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi, yeni iş fikirlerinin ticarileşmesi ve ticarileştikten sonra büyümesi süreçlerinde, girişimcilik ve inovasyon üzerine her türlü desteği verecek. Girişimcilere seslenen BTM, üye girişimcilerine 7/24 ofis kullanımı, eğitimler, seminerler, söyleşiler, mentorlükler, yatırımcı buluşmaları, birebir danışmanlıklar, çalışma atölyeleri, eşleştirme faaliyetleri, bilirkişi imkanları gibi destekleri, iki aylık hızlandırma kampları ile sunacak.
İTO ve Bilgiyi Ticarileştirme ve Araştırma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Çağlar, merkeze sunulacak fikirlerin bir buluş olmasına da gerek olmadığını, üretim süreciyle ilgili bir yenilik, ticari uygulamalarda artı değer oluşturacak bir adım ya da iş geliştirme noktasında bir fikir de olabileceğini söyledi.
Çağlar, geçtiğimiz altı aylık süreçte 33 sektörde 483 yenilikçi iş fikri ve 1.000’e yakın girişimcinin Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi’ne başvurduğunu açıkladı.

 

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