Bu projede ‘İŞ’ var



Sosyoekonomik açıdan dezavantajlı konumdaki bireylerin mesleki eğitim alarak kimyanın farklı alt sektörlerinde istihdam edilmesini amaçlayan “Kimya Sektörünün Yoksullukla Mücadelesi Projesi” başladı. Toplam bütçesi 1 milyon 100 bin TL olan ve bir yıl sürecek proje kapsamında en az 25’i kadın olmak üzere 100 kişiye ulaşılması ve sektörde bu konudaki farkındalığın artırılması hedefleniyor. Yaratılacak model ile ilerleyen dönemde projenin etki alanını genişletmesi sağlanacak.

İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Murat Akyüz; “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı ile proje ortaklarımızın desteği ile ‘Kimya Sektörünün Yoksullukla Mücadelesi Projesi’nin bu alanda örnek bir model haline geleceğine ve ilerleyen yıllarda etki alanını daha da genişleteceğine gönülden inanıyoruz. Gaziosmanpaşa, Esenler, Esenyurt, Bağcılar, Sultanbeyli ve Sultangazi gibi bölgelerde toplumsal bir dönüşüme imza atacak böyle bir projenin parçası olmaktan gurur duyuyoruz” diye konuştu.