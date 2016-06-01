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01 Haziran 2016 Çarşamba 08:00
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Büyükekşi: İhracat gemimizi Ar-Ge ile güçlendirmeliyiz

İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB), 2015 yılında sektörlerinde ihracat lideri 81 firmayı ödüllendirdi. Tören Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, İstanbul Fındık ve

Büyükekşi: İhracat gemimizi Ar-Ge ile güçlendirmeliyiz
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Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ali Haydar Gören, İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Tuncay Sagun, İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Zekeriya Mete, Gemi ve Yat İhracatçıları Birliği Başkanı Başaran Bayrak, İstanbul Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Muhsin Çakıcı, İstanbul Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Güleç’in katılımıyla gerçekleştirildi. TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, “Biz başarıyı yakalamak için yenileşmeye mecburuz. Yenileşmeye ise ancak Ar-Ge, inovasyon, tasarım ve markalaşma ile ulaşabiliriz” dedi.
İİB Koordinatör Başkanı Başaran Bayrak, tüm ihracatçılar olarak özverili bir çalışma sonrasında başarıyı yakaladıklarına değindi. “İİB olarak 2015 yılını 28 bin üye firmamızla 5.8 milyar dolar ihracatla tamamladık” diye konuşan Bayrak, bilimsel ve teknolojik dönüşümünü tamamlamış, ulaşım ve lojistik altyapısı güçlü, katmadeğeri yüksek ve ileri teknolojili ürünleri hedefleyerek rekabet gücü yüksek ürünler hedefleyerek çalıştıklarını vurguladı.

 

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