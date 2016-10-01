﻿
REEL SEKTÖR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

01 Ekim 2016 Cumartesi 08:30
Bu haber 10227 kez okundu.

Büyükelçiler güçlü Türkiye’yi dünyaya anlatacak

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM), dış ticareti canlandırmak üzere hayata geçirdiği Büyükelçiler Buluşması, 73 ülkeden 181 büyükelçi ve bürokratın katılımıyla Çanakkale’de düzenledi.

Büyükelçiler güçlü Türkiye'yi dünyaya anlatacak
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Brezilya Büyükelçisi Antonio Lois Salgado, “Türkiye ekonomisi son 10 yıldır iyi bir büyüme sergiledi. Brezilyalı yatırımcıların İzmir’de meyve suyu, Ankara’da çimento yatırımları var. Çimento yatırımcısı gelecek yıllarda yatırımını büyütmeyi hedefliyor. Ülkenizin geleceğine inanıyoruz” dedi.
Kongo Büyükelçisi Marcel Mulumba Tshidimba, “Osmanlı’da ‘Nereye giderseniz her yere bir hatıra bırakın’ diye bir yaklaşımınız var. Bu yaklaşım aynı zamanda yatırım demektir. Sizler bu yolda ilerliyorsunuz. Türkiye’nin birlik, beraberlik ve demokrasi mesajını ülkelerimize götüreceğiz ve size yeni misafirler getireceğiz” diye konuştu.
Meksika Büyükelçisi Martha Barcena Coqui, “TİM, ihracatı artırmaya yönelik iyi uygulamaları ile bizlere izlenecek bir yol bırakıyor. Ülkelerarası ekonomilerimiz bu şekilde büyüyecektir” görüşünü sundu. Hollanda Büyükelçisi Van Rij Cornelis, “Hollanda’nın Türkiye’de 22 milyar Euro tutarında yatırımı var. İki ülke işbirliği ve fırsatları daha da geliştirilmeli. Aynı şekilde siz de Hollanda’ya yatırım yapmalısınız” çağrısını yaptı.
TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, 73 ülkenin temsilcisine seslenerek “2023 yılında dünya ticaretinden yüzde 1.5 pay almayı, sadece ihracatı değil yatırımları da artırmayı planlıyoruz. Hem Türkiye’de hem de üçüncü ülkelerde sizlerle yatırım yapmak istiyoruz” dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
Çarklar Daha Hızlı Dönecek Çarklar Daha Hızlı...
Turizm Turizm
Telekomünikasyon Telekomünikasyon
Madencilik Madencilik
Anahtar Kelimeler
Reel Sektör AnlamıReel Sektör Ne DemekReel Sektör FirmalarıReel Sektör TanımıReel Sektör HaberleriReel SektörMehmet BüyükekşiVan Rij CornelisTürkiye İhracatçılar MeclisiTim BaşkanıTİM

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Yap Yeni Üyelik

İlgili Haberler
Türkiye İş Bankası’ndan ekonomiye 265 milyar TL destek Türkiye İş Bankası’ndan ekonomiye 265 milyar...
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, TAYSAD’ı ziyaret etti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, TAYSAD’ı...
Girişimciliğin başarıya açılan kapısı; Yıldız Teknopark Girişimciliğin başarıya açılan kapısı; Yıldız...
TEB Arval’den firmalara özel; “Sat ve Kirala” TEB Arval’den firmalara özel; “Sat ve Kirala”
Lenovo, Moto Z modelini tanıttı Lenovo, Moto Z modelini tanıttı
Türk-Arap Odası kuruldu Türk-Arap Odası kuruldu
Yukarı Çık

Türkiye İş Bankası’ndan ekonomiye 265 milyar...
Türkiye İş Bankası’nın aktif büyüklüğü yılın ilk dokuz ayında yılsonuna göre yüzde 6.2 artarak...

Haberi Oku