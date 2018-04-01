Çağlar: “Bugününü koruyamayan toplumlar geleceğe güvenle bakamaz”

Çağlar, sektörün 2017 sonu itibariyle prim üretiminin geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 15 artışla 46.5 milyar TL gerçekleştiğini, sektörün ekonomiye 119 milyar TL fon sağladığını, 8.2 milyon konuta,17.5 milyon araca, 1.5 milyon işletmeye teminat verdiğini ayrıca 2.7 milyon kişiye de sağlık teminatı sağladığını söyledi. Geçen yıl sektörün toplam 28.4 milyar TL tazminat ödediğini, bunun günde 112 milyon TL ödemeye tekabül ettiğini kaydeden Çağlar, Zorunlu Trafik Sigortası ile ilgili son gelişmeleri aktardı: “2017’de prim üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11 azaldı, poliçe sayısı yüzde 6 artışla 17.5 milyona çıktı. 2017’de trafik branşında sektörün elde ettiği her 100 TL için 118.4 TL hasar, 10 TL acente komisyonu ve 6 TL iletme gideri olmak üzere toplamda yaklaşık 134.4 TL ödedik.” Çağlar, Bireysel Emeklilik Sistemi ve Otomatik Katılım’daki güncel verilere de değindi: “14 yılda BES’te 6.9 milyon kişiye, OKS’de ise 1 yılda 3.4 milyon kişiye ulaşıldı. 2017’de OKS dahil BES’te katılımcı sayısı 10.3 milyona, fon büyüklüğü de Devlet Katkısı dahil 79.6 milyar TL ulaştı.”