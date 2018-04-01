﻿
REEL SEKTÖR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

01 Nisan 2018 Pazar 08:00
Bu haber 636 kez okundu.

Çağlar: “Bugününü koruyamayan toplumlar geleceğe güvenle bakamaz”

Türkiye Sigorta Birliği’nin düzenlediği, sektörün 2017 yılına ilişkin sonuçlarının ve gelecek dönem beklentilerinin değerlendirildiği basın toplantısında, Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Can Akın Çağlar, sigortanın işlevlerine değinerek “Bugününü koruyamayan toplumlar geleceğe güvenle bakamaz” dedi.

Çağlar: 'Bugününü koruyamayan toplumlar geleceğe güvenle bakamaz”
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Çağlar, sektörün 2017 sonu itibariyle prim üretiminin geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 15 artışla 46.5 milyar TL gerçekleştiğini,  sektörün ekonomiye 119 milyar TL fon sağladığını, 8.2 milyon konuta,17.5 milyon araca, 1.5 milyon işletmeye teminat verdiğini ayrıca 2.7 milyon kişiye de sağlık teminatı sağladığını söyledi. Geçen yıl sektörün toplam 28.4 milyar TL tazminat ödediğini, bunun günde  112 milyon TL ödemeye tekabül ettiğini kaydeden Çağlar,  Zorunlu Trafik Sigortası ile ilgili son gelişmeleri aktardı: “2017’de prim üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11 azaldı, poliçe sayısı yüzde 6 artışla 17.5 milyona çıktı. 2017’de trafik branşında sektörün elde ettiği her 100 TL için 118.4 TL hasar, 10 TL acente komisyonu ve 6 TL iletme gideri olmak üzere toplamda yaklaşık 134.4 TL ödedik.” Çağlar, Bireysel Emeklilik Sistemi ve Otomatik Katılım’daki güncel verilere de değindi: “14 yılda BES’te 6.9 milyon kişiye, OKS’de ise 1 yılda 3.4 milyon kişiye ulaşıldı. 2017’de OKS dahil BES’te katılımcı sayısı 10.3 milyona, fon büyüklüğü de Devlet Katkısı dahil 79.6 milyar TL ulaştı.”

 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
Çarklar Daha Hızlı Dönecek Çarklar Daha Hızlı...
Turizm Turizm
Telekomünikasyon Telekomünikasyon
Madencilik Madencilik
Anahtar Kelimeler
Türkiye Sigorta BirliğiCan Akın Çağlar
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
İlgili Haberler
Halkbank, KOBİ’lerle Üreten Türkiye toplantılarında buluşuyor Halkbank, KOBİ’lerle Üreten Türkiye toplantılarında...
Türk Telekom ile İŞKUR işbirliği 2500 kişiyi istihdam edecek Türk Telekom ile İŞKUR işbirliği 2500 kişiyi...
OSD Başkanı Haydar Yenigün oldu OSD Başkanı Haydar Yenigün oldu
Şenmak yeni yerine taşındı Şenmak yeni yerine taşındı
GTÜ Teknopark kuruluyor GTÜ Teknopark kuruluyor
IFS, İzmir’de Ege Bölgesi sanayicileri ile buluşacak IFS, İzmir’de Ege Bölgesi sanayicileri ile buluşacak
Yukarı Çık

banner199

Halkbank, KOBİ’lerle Üreten Türkiye toplantılarında...
Halkbank, 80. kuruluş yıldönümünde Üreten Türkiye Buluşmaları’na Bursa’dan başladı. Bankanın sanayiciler...

Haberi Oku