Buna göre Hayat Dışı Yönetim Komitesi’ne; Ali Erlat, Ahmet Turul, Erdinç Yurtseven, Fahri Altıngöz, İlhami Koç, Hulki Yalçın, Ceyhan Hancıoğlu, Özgür Koç, Baturalp Pamukçu seçildi. Hayat Emeklilik Yönetim Komitesi’ne; Emin Çubıkcı, Uğur Erkan, Taylan Türkölmez, Deniz Yurtseven, Burak Ali Göçer, Erol Öztürkoğlu, Ayhan Sincek ve Mahmut Güngör seçildi. Denetim Kurulu’na; Şebnem Ulusoy, Cenk Tabakoğlu, Emre Özer; Disiplin Kurulu’na Soner Şahin, Coşkun Gölpınar ve Gökhan Gürcan seçildiler.
Çağlar yeniden Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği’ne seçildi
Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği’nin Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi. Genel Kurul’da Eureko Sigorta Genel Müdürü Can Akın Çağlar, 58 geçerli oyun 57’sini alarak yeniden Birlik Başkanı seçildi.
Buna göre Hayat Dışı Yönetim Komitesi’ne; Ali Erlat, Ahmet Turul, Erdinç Yurtseven, Fahri Altıngöz, İlhami Koç, Hulki Yalçın, Ceyhan Hancıoğlu, Özgür Koç, Baturalp Pamukçu seçildi. Hayat Emeklilik Yönetim Komitesi’ne; Emin Çubıkcı, Uğur Erkan, Taylan Türkölmez, Deniz Yurtseven, Burak Ali Göçer, Erol Öztürkoğlu, Ayhan Sincek ve Mahmut Güngör seçildi. Denetim Kurulu’na; Şebnem Ulusoy, Cenk Tabakoğlu, Emre Özer; Disiplin Kurulu’na Soner Şahin, Coşkun Gölpınar ve Gökhan Gürcan seçildiler.