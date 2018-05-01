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01 Mayıs 2018 Salı 08:00
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Çağlar yeniden Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği’ne seçildi

Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği’nin Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi. Genel Kurul’da Eureko Sigorta Genel Müdürü Can Akın Çağlar, 58 geçerli oyun 57’sini alarak yeniden Birlik Başkanı seçildi.

Çağlar yeniden Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği'ne seçildi
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Çağlar, yeni dönemde 2017 yılı itibariyle doğrudan ve dolaylı 100 binlerce kişiye istihdam sağlayan, 28 milyar TL tazminat ödeyen,  ekonomiye 127 milyar TL fon arz eden ve 90 trilyon teminat veren bir sektör olarak yeni alan ve ürünlerle bu fonksiyonu yerine getirmenin önemine işaret etti. Toplantıda ayrıca, Hayat Dışı Yönetim Komitesi, Hayat Emeklilik Yönetim Komitesi, Denetim Kurulu, Disiplin Kurulu üyelikleri için seçim yapıldı.
Buna göre Hayat Dışı Yönetim Komitesi’ne; Ali Erlat, Ahmet Turul, Erdinç Yurtseven, Fahri Altıngöz, İlhami Koç, Hulki Yalçın, Ceyhan Hancıoğlu, Özgür Koç, Baturalp Pamukçu seçildi.  Hayat Emeklilik Yönetim Komitesi’ne; Emin Çubıkcı, Uğur Erkan, Taylan Türkölmez, Deniz Yurtseven, Burak Ali Göçer, Erol Öztürkoğlu, Ayhan Sincek ve Mahmut Güngör seçildi. Denetim Kurulu’na; Şebnem Ulusoy, Cenk Tabakoğlu, Emre Özer; Disiplin Kurulu’na Soner Şahin, Coşkun Gölpınar ve Gökhan Gürcan seçildiler.

 

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Türkiye SigortaCan Akın Çağlar
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