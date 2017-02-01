Çağrı merkezi sektöründe büyük birleşme

2016 yılının zorlu geçmesine rağmen iki firmanın da hizmet verdiği markaların sayısını artırdığını belirten Süzer, sözlerini şöyle sürdürdü: “Zor dönemlerde yatırıma inanan yüzde 100 yerel sermayeli iki grup olarak, bu birleşmeyle birlikte projelerimize de hız kazandırdık ve İstanbul Çekmeköy’deki yeni yerleşkemizin inşaatına başladık. 2017 ortası itibarıyla faaliyetlerimizi sürdüreceğimiz yerleşkemiz, 8.500 metrekarelik kapalı alanıyla İstanbul’daki en büyük çağrı merkezi lokasyonu olacak. Bununla başlayan süreçte, önümüzdeki dönemde sekiz milyon TL’lik yatırım öngörüyoruz.”