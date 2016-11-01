Çağrı merkezlerinin istihdamı 92 bine ulaşacak

Araştırmaya göre geçtiğimiz yıl sektörün sağladığı istihdam sayısı 83 bin iken bu sayı yüzde 3’lük büyüme göstererek 85 bin kişiye ulaştı. Çağrı Merkezleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Metin Tarakçı, çağrı merkezi pazarının 2017 yılında da büyümeye devam edeceğini belirterek; “Önümüzdeki yıl toplam istihdam rakamının 92 bine ulaşmasını öngörüyoruz. İstihdamda sektörel dağılıma baktığımızda telekomünikasyon 23 bin 509 kişi ile birinci sırada yer alırken finans sektörü de 16 bin 869 kişi ile ikinci olarak öne çıkıyor. Coğrafi dağılımda da oranların İstanbul’da yüzde 40, Ankara’da yüzde 11, İzmir’de yüzde 6 ve diğer illerde ise yüzde 43 şeklinde olduğunu görüyoruz” dedi.



Öte yandan sektör büyüklüğü; asgari ücrette gerçekleşen yüzde 30’luk artışın ardından yüzde 23.5’luk bir büyümeyle 4.45 milyar TL’ye ulaştı. Reel büyüme ise yüzde 3-4 oranında gerçekleşti. Çağrı merkezi hizmeti sunulan kanallar arasında telefon ve e-posta ilk sıralarda yer alırken bu yıl sosyal medya kullanımında yüzde 12’lik bir artış görüldü. Çağrı merkezlerinde geçtiğimiz yıl 2 milyar gelen/giden arama gerçekleşirken 2016’da bu sayı 2.2 milyar adete yükseldi. Sektör, yaklaşık bin firmaya hizmet veriyor.