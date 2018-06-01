‘Çalışma Hayatı İstişare Toplantısı’ yapıldı



Sarıeroğlu istihdam teşvikleri ve yeni sistem ile ilgili bilgiler verdi: “O kadar çok teşvik uygulamamız var ki 'Bunu nasıl faydalanılır hale getirebiliriz' diye düşündük. Bir de ilk üç dönemde faydalanılmayan teşviklerle alakalı da paketimize bir uygulama koymuştuk. Bu durumlarla tekrar karşı karşıya kalmamamız için sistemimiz Sosyal Güvenlik Kurumumuzda bugün itibarıyla açıldı. İşverenlerimiz ya da insan kaynaklarında işe alım süreçleriyle ilgili çalışmaları yapan arkadaşlarımız bizim bu sistemimize girdikleri zaman, e-Devlet üzerinden, yine web sayfamız üzerinden girilebiliyor, firmalarının bilgilerini yazıp, işe alacakları kişinin TC numarasını girdiklerinde hangi teşvikten faydalanabileceklerini görebiliyorlar.

Diğer taraftan faydalanmak istedikleri teşvik varsa onu seçtiklerinde ve faydalanamadıklarında neden faydalanamadıklarını, nasıl faydalanabilecekleri ile ilgili de bilgileri verdiğimiz çok katkı ve faydası olacağına inandığım bir sistem. Şimdi deneme açısından açtık sistemimizi, yorumları alacağız, yine bir eksik varsa, eklenmesi gereken bir şey varsa bunlarla ilgili takviyelerimizi de yapacağız. Sistem, teşviklerden daha etkili faydalanabilmek açısından iş dünyamızın şu anda hizmetine girmiş durumda.”



TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Kudret Önen ise “Daha fazla yerli ve yabancı yatırıma, mevcut işletmelerimizin güçlenmesine ve kurumsallaşmasına ihtiyacımız var” dedi.