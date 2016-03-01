CarrefourSA’da görev değişimi

Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu Ergin, Profilo/Bosch, 1986’da Eczacıbaşı Holding’de çalıştı, Eczacıbaşı Girişim A.Ş.’de Marka Müdür Yardımcısı, 1990’da Eczacıbaşı FMCG Pazarlama Şirketi Genel Müdürü, Eczacıbaşı Pazarlama Dağıtım Şirketi Genel Müdürü, 1996-2011’de Metro C&C Türkiye Genel Müdürü, 2011’de g2m Dağıtım, Pazarlama ve Ticaret Şirketi CEO, Electroworld Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi oldu. Ergin, 2012’den bugüne CarrefourSA Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Birlik Mensucat Tic. San. A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, MudoA.Ş. Danışma Kurulu Üyesi, Ayakkabı Dünyası Şirketi Hissedar Komitesi Üyesi, MEF Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Programı’nda Danışma Kurulu Üyesi.