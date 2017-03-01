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01 Mart 2017 Çarşamba 08:00
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Cazibe Merkezleri’ne 2.5 milyar liralık başvuru var

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan’ın katılımıyla Doğu ve Güneydoğu’nun kalkınmasına katkıda bulunacak Cazibe Merkezleri Programı ile ilgili bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Cazibe Merkezleri'ne 2.5 milyar liralık başvuru var
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MÜSİAD Genel Merkez’de gerçekleşen Cazibe Merkezleri Bilgilendirme Toplantısı’na; Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Kalkınma Bakanı Yardımcısı Yusuf Coşkun, Kalkınma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Fatih Hasdemir, Kalkınma Bakanlığı Genel Müdürü Ömer Bilen, Kalkınma Bankası Genel Müdür Yardımcısı Satı Balcı ve GAP İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocagil katıldı. Doğu ve Güneydoğu’da istihdamı artırmak için önemli çalışmalara imza attıklarını ifade eden Lütfi Elvan, ulaşım, sağlık ve eğitim altyapısı itibariyle güçlü bir Doğu ve Güneydoğu hedeflediklerini söyledi. Elvan, Cazibe Merkezleri Programı’na yatırım için 2.5 milyar lira civarında başvuru olduğunu belirterek, “Önümüzdeki günlerde bunun yoğun bir şekilde artacağını düşünüyoruz. 10 bin kişiye yakın da istihdam öngörülüyor" dedi.
Cazibe Merkezleri Programı’nın sadece imalata yönelik bir program olmadığını ve topyekûn bir kalkınma gerçekleştirmeyi hedeflediklerini söyleyen Elvan, program çerçevesinde sanayi-üniversite işbirliğini de geliştirmeyi planladıklarına da değindi. Elvan, üniversitelerin bulunduğu illerin uzmanlaştığı alanda üniversitelerin de uzmanlaşması için yardımlar yapacaklarını ifade etti.

 

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Cazibe MerkezleriMÜSİADLütfi ElvanFatih Hasdemir

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