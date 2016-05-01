﻿
REEL SEKTÖR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

01 Mayıs 2016 Pazar 08:00
Bu haber 9221 kez okundu.

CeBIT Ekim’de Yeşilköy’de

CeBIT Bilişim Eurasia, fuar ve eş zamanlı düzenlenen Global Conferences için çalışmalara başladı.

CeBIT Ekim'de Yeşilköy'de
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Etkinlik, 13-15 Ekim 2016’da, İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy’de düzenlenecek. İzmir’de yapılan ‘CeBIT Buluşmaları ve TUYAD Sektör Bilgilendirme Toplantısı’na Hannover Messe Genel Müdür Yardımcısı Murat Özer, TUYAD Başkanı Hayrettin Özaydın, Türkiye Bilişim Derneği İzmir Şube Başkanı Fikret Kavsak, İzmir Elektronikçiler Odası Başkanı Ali Üstün, Manisa Elektronikçiler Odası Başkanı Mehmet Üzen ve  birçok sektör temsilcisi katıldı.
Murat Özer, bu yıl öne çıkacak bölümleri sıraladı:”Uydu İletişim ve Teknolojileri, Veri Merkezleri, Büyük Veri, Alt Yapı, Güvenlik, Nesnelerin İnterneti, İletişim ve İnovasyon, Finans ve Bankacılık, Eğitim, Sağlık, Akıllı Yaşam Konseptleri, Akıllı Şehir Çözümleri, E-devlet Uygulamaları ve Kamu Altyapısı.”

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
Çarklar Daha Hızlı Dönecek Çarklar Daha Hızlı...
Turizm Turizm
Telekomünikasyon Telekomünikasyon
Madencilik Madencilik
Anahtar Kelimeler
CebitCeBIT Bilişim EurasiaBilişim EurasiaFuarALi ÜstünMehmet Üzen

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Yap Yeni Üyelik

İlgili Haberler
Türkiye İş Bankası’ndan ekonomiye 265 milyar TL destek Türkiye İş Bankası’ndan ekonomiye 265 milyar...
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, TAYSAD’ı ziyaret etti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, TAYSAD’ı...
Girişimciliğin başarıya açılan kapısı; Yıldız Teknopark Girişimciliğin başarıya açılan kapısı; Yıldız...
TEB Arval’den firmalara özel; “Sat ve Kirala” TEB Arval’den firmalara özel; “Sat ve Kirala”
Lenovo, Moto Z modelini tanıttı Lenovo, Moto Z modelini tanıttı
Türk-Arap Odası kuruldu Türk-Arap Odası kuruldu
Yukarı Çık

Türkiye İş Bankası’ndan ekonomiye 265 milyar...
Türkiye İş Bankası’nın aktif büyüklüğü yılın ilk dokuz ayında yılsonuna göre yüzde 6.2 artarak...

Haberi Oku