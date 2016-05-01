CeBIT Ekim’de Yeşilköy’de

Etkinlik, 13-15 Ekim 2016’da, İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy’de düzenlenecek. İzmir’de yapılan ‘CeBIT Buluşmaları ve TUYAD Sektör Bilgilendirme Toplantısı’na Hannover Messe Genel Müdür Yardımcısı Murat Özer, TUYAD Başkanı Hayrettin Özaydın, Türkiye Bilişim Derneği İzmir Şube Başkanı Fikret Kavsak, İzmir Elektronikçiler Odası Başkanı Ali Üstün, Manisa Elektronikçiler Odası Başkanı Mehmet Üzen ve birçok sektör temsilcisi katıldı.

Murat Özer, bu yıl öne çıkacak bölümleri sıraladı:”Uydu İletişim ve Teknolojileri, Veri Merkezleri, Büyük Veri, Alt Yapı, Güvenlik, Nesnelerin İnterneti, İletişim ve İnovasyon, Finans ve Bankacılık, Eğitim, Sağlık, Akıllı Yaşam Konseptleri, Akıllı Şehir Çözümleri, E-devlet Uygulamaları ve Kamu Altyapısı.”