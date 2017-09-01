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01 Eylül 2017 Cuma 08:00
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Çelik Federasyonu kuruldu

Merkezi İstanbul olan Çelik Federasyonu (ÇELFED); çelik sektörünün ilgili tüm sektörler ile birlikte ilerlemesine ve kalkınmasına katkıda bulunmayı, küresel rekabet gücünü artırmayı ve sektörel bütünleşmeyi sağlamayı hedefliyor.

Çelik Federasyonu kuruldu
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Çelik Federasyonu’nun kurucu üyeleri; Bağlantı Elemanları Sanayici ve İş Adamları Derneği, Çelik Boru İmalatçıları Derneği, Çelik Dış Ticaret Derneği, Türk Yapısal Çelik Derneği ile Yassı Çelik İthalat, İhracat ve Sanayicileri Derneği olarak sıralandı. ÇELFED temel olarak; üye derneklerin ve kişilerin demokratik, sosyal, kültürel ve mesleki haklarını koruyacak ve geliştirecek çalışmalarda bulunacak. Sektör firmalarına yönelik bilgilendirmeler yapılması, eğitim çalışmaları yürütülmesi, sektörde yaşanan sorunlara çözümler üretilmesi ve ilgili kurumlarla paylaşılması gibi konularda faaliyet gösterecek. Türkiye’de sektörün çatı kuruluşu olacak olan Çelik Federasyonu, uluslararası alanda da çelik sanayiini temsil edecek.
Çelik Federasyonu (ÇELFED) Başkanı Namık Ekinci, şunları söyledi: “Çelik Federasyonu, sektörü tek bir çatı altında toplayarak çelik sektörümüzün ulusal ve uluslararası alanda temsilcisi olmuştur. Sektördeki STK’lar ve üretici firmaların Federasyon çatısı altında bir araya gelmeleri ortak rekabeti de sağlayacaktır.”

Çelik Federasyonu Yönetim Kurulu:

- Namık Kemal Ekinci-ÇDTD
- Ahmet Kamil Erciyas -ÇEBİD
- Yener Güreş-TUCSA
- Mustafa Necati Tecdelioğlu-BESİAD
- Hasan Tuncay Sergen-YİSAD

 

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Telekomünikasyon Telekomünikasyon
Madencilik Madencilik
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ÇELFEDÇDTDÇEBİDTUCSABESİADYİSADNamık Ekinci
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