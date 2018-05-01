Çelik İhracatçıları Birliği'nde Adnan Aslan dönemi

Türk çeliğini dünyada daha çok insana tanıtmak için bu göreve talip olduklarını söyleyen Aslan, oluşturdukları yönetim kurulunun şu anda Türk çelik ihracatının yüzde 80’ini gerçekleştirdiğine dikkat çekti. Türk çeliğini dünyaya tanıtma konusunda sektörün desteğini de almak istediklerine vurgu yapan Aslan, güçlü bir yönetim kurulu oluşturduklarını kaydetti.

Aslan, sektör olarak 2017 yılında 70’ten fazla ülkeye, 11.5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini aktardı: “2018 hedefimiz 13.5 milyar dolar ihracat gerçekleştirmek." Aslan, sektörde yaşanılan sorunları hep beraber çözeceklerini ifade etti: "Avrupa’nın Türk çeliğine soruşturma başlatması gibi birçok sektörel sorunu çözmek için Ekonomi Bakanlığı’nın da desteği ile var gücümüzle çalışacağız. Türk sanayisine, Türk ihracatına katkı sağlamak için ben ve ekibim elimizden geleni yapacağız.."