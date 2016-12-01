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01 Aralık 2016 Perşembe 08:13
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ÇETAM İTÜ’de kuruldu

Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığı himayesinde Çelik İhracatçıları Birliği yürütücülüğünde, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Malzeme Test ve İnovasyon Laboratuvarı MATİL iştirakleriyle kurulan Çelik Test ve Araştırma Merkezi (ÇETAM) İTÜ Ayazağa Kampüsü’nde açıldı.

ÇETAM İTÜ'de kuruldu
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İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mehmet Karaca’nın evsahibi olduğu açılışa İstanbul Valisi Vasip Şahin, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanvekili Mustafa Çıkrıkçıoğlu, Çelik İhracatçıları Birliği Başkanı Namık Ekinci ve diğer sektör temsilcileri katıldı. İstanbul Valisi ve İstanbul Kalkınma Ajansı Başkanı Vasip Şahin gezdiği test merkezinden etkilendiğini söyledi.
İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mehmet Karaca, “Çelik ve benzeri ürünlerin burada test sürecine ve Ar-Ge’sine katkıda bulunacağız. Bildiğiniz gibi çelik ülkemizde en büyük ihracat kalemlerimizden biri. Yurtdışına ihraç etmeden önce belirli merkezlere standartları ile ilgili prototip malzeme gönderilir ve olur aldıktan sonra ihracatı gerçekleşir. Biz hem zaman hem para kaybını önlemek amacıyla böyle bir düşünce ile yola çıktık. İTÜ olarak ÇETAM binamızın yanında bir binamız daha var. Onu da ekleyip İTÜ olarak daha da büyütmeyi planlıyoruz” dedi.
Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Başkanı Namık Ekinci de “Amacımız katmadeğerli çelik üretimini artırmak. Çelik test ve analizini sağlayarak standart dışı çelik üretiminin önüne geçmek. İTÜ’de yaptığımız bu test merkezi sayesinde zaman ve enerji kaybına son vereceğiz ve ürünlerimizi test için yurtdışına göndermeyeceğiz. Sadece bununla sınırlı olmayacak çelik bilimi ve teknoloji üzerine mesleki eğitime de ağırlık verilecek” diye konuştu.
TİM Başkan Vekili Mustafa Çıkrıkçıoğlu da yatırımın sektör için gurur duyulacak bir yatırım olduğuna vurgu yaptı. Açılış konuşmaları sonrasında ÇETAM tarafından ilk kez üretilen “paslanmaz çelikten plaket” katılımcılara takdim edildi. Tören sonrasında İTÜ içerisindeki Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde 16 kategoride 39 ihracatçıya başarı ödülü verildi. 
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İstanbul Teknik ÜniversitesiİTÜÇETAMProf.Dr. Mehmet Karaca

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