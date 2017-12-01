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01 Aralık 2017 Cuma 08:00
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Çin, Türk firmalarını 8 trilyon dolarlık pazara davet etti

İstanbul Sanayi Odası (İSO), farklı ülke pazarlarını tanıma fırsatı sunduğu Ülke Günleri etkinliği kapsamında bu kez 11 trilyon dolar GSYİH ile dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan ve küresel ekonomiden yaklaşık yüzde 15 pay alan Çin’i mercek altına aldı.

Çin, Türk firmalarını 8 trilyon dolarlık pazara davet etti
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İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan’ın evsahipliğinde düzenlenen ‘Çin Ülke Günü ve Türkiye için Fırsatlar’ toplantısına, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Abdülkadir Emin Önen ve Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Bo Qian ile birlikte çok sayıda bürokrat ve sanayici katıldı. Toplantıda Çin’in ekonomik durumundan dış ticaretine pazar yapısı ele alınırken ülkedeki yatırım ve iş fırsatları da araştırıldı.
Toplantının açılış konuşmasını yapan İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, ikili ticarette Çin lehine ciddi fazlalık bulunduğuna işaret etti: “Çin’e ihracatımız geçen yıl yaklaşık 785 milyon dolar olurken yaklaşık 10 milyar dolar olan ithalat ise Çin’i en fazla ithalat yaptığımız ülkeler listesinde zirveye taşıdı. İki ülke ticaretinin iş insanlarımızın katkılarıyla kısa sürede daha dengeli ve sağlıklı bir yapıya kavuşacağına inanıyoruz. 1.5 trilyon doların üzerinde ithalat potansiyeline sahip olan ve iç tüketime dayalı büyüme sürecine geçme planlarını devreye alan Çin’e ihracatımızın tatmin edici bir düzeye çıkmasını umuyoruz.”
Çin’in küresel çapta 100 milyar doların üzerindeki doğrudan yabancı yatırımlarından Türkiye’nin yetersiz pay aldığını da vurgulayan Bahçıvan, “Karşılıklı yatırımların yanı sıra Çin ile Türkiye’nin Afrika ve Ortadoğu ülkeleri başta olmak üzere üçüncü ülkelerde ortak yatırımlar yapması için de büyük potansiyel bulunuyor. Karşılıklı yatırım, ticaret ve işbirliğimizin gelişerek daha yüksek düzeylere ulaşması için çalışmaktayız” önerisini sundu.
Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Bo Qian da “Çin, beş yılda 8 trilyon dolardan fazla mal ithal edecek. Dış yatırımları da 750 milyar doları aşacak. Bu, pek çok ülkenin yanında Türkiye ile aramızda büyük bir potansiyel yaratacak. Türkiye büyük bir ülke ve Türk halkı da çok büyük insanlar. Doğru kararlar vermemiz lazım. Şu anda Türk dostlarımızla aynı trendeyiz ve bu trende olmaktan mutluyuz. Bu tren kaçarsa 20-30 yıl kaçar” dedi. 
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