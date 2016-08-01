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01 Ağustos 2016 Pazartesi 08:00
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Çin’in ticari havacılık piyasasındaki ilk jeti havada

Ticari havacılık piyasasına giren Çin’in, bu alanda rekabetini simgeleyen ARJ21-700 jeti ilk uçuşunu Chengdu’dan Şanghay’a iki saatte ulaştırdığı 70 yolcuyla gerçekleştirdi.

Çin'in ticari havacılık piyasasındaki ilk jeti havada
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ARJ21-700 jetinin, Çin Komünist Partisi’nin, Çin’i dünyanın en ucuz imalatçısı rolünden çıkarıp havacılık teknolojisi, temiz enerji konularında da “yaratıcı” konumuna getirme girişimlerinden birisi olarak kabul ediliyor.
Hava ulaşımı piyasasının önemli alıcılarından olan Çin, bugüne kadar yabancı yapım uçaklar kullanırken Pekin’in, ARJ21 (Asian Regional Jet fort he 21. Century) ile bu durumu değiştirmek niyetinde olduğu belirtiliyor.
Aslında 2002’de başlayıp 2007’de bitirilmesi planlanan bu proje bazı teknik sorunlar yüzünden bugüne değin sonuçlandırılamamıştı.
Bir başka Çin kamu girişiminin de Boeing Co. ve Airbus ile rekabet kabiliyetine sahip olacak bir jet geliştirmekte olduğu belirtiliyor. C919 adı verilen bu prototipin bu yıl ilk uçuşunu yapması ve 2019 dolayında da hizmete girmesi öngörülüyor.

 

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ARJ21-700 JetiChengduŞanghayBoeingAirbusÇin Komünist Partisi

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