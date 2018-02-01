01 Şubat 2018 Perşembe 08:00

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“Come to Movida” dediler Emrah Akay geldi

Son 2 yıldır MullenLowe Executive Creative Director’ü olarak görev yapan Emrah Akay, yoluna ortak ve ECD olarak yeni ismiyle “Come to Movida”da devam edecek.