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01 Şubat 2018 Perşembe 08:00
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“Come to Movida” dediler Emrah Akay geldi

Son 2 yıldır MullenLowe Executive Creative Director’ü olarak görev yapan Emrah Akay, yoluna ortak ve ECD olarak yeni ismiyle “Come to Movida”da devam edecek.

'Come to Movida” dediler Emrah Akay geldi
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Sektörde 22. yılını kutlayan Emrah Akay, reklamcılığa 1995 yılında Movida’da başlamıştı. Ardından Cenajans Grey, tekrar Movida, Güzel Sanatlar, Leo Burnett ve MullenLowe’da kreatif liderlik yapan, Cannes Lions, Epica, New York Festivals, Golden Drum, Eurobest dahil 100’ün üzerinde uluslararası ve ulusal ödülü olan Akay, “Come to Movida’da yeni bir dönem başlıyor. Biz burada sadece reklam yapmayacağız. Burayı bir çekim merkezi yapacağız. Gelenekselin yanında branded content ve branded entertainment’a da odaklanacağız. Ayrıca sektörün ihtiyacı olan düşük maliyetli prodüksiyon, online aktivasyon, promo ve medya fikirlerimizle fark yaratacağız. Sektördeki yetişmiş insan kaynağıyla da hibrit modeller üzerinden işbirlikleri gerçekleştireceğiz” dedi.
Ajans Eş Başkanı Oğuzhan Akay, “Emrah’ın gelişi, çalışmalarını yıllardır takdir ettiğim kardeşimin yuvaya dönmesi gibi değil! Aksine usta reklamcı Emrah Akay Movida’ya geliyor, güçler birleşiyor, etki alanı genişliyor olarak düşünülmesi gereken bir şey. Bu nedenle artık adımız, Come to Movida” diye konuştu.

 

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