ÇOSB’tan 1000 Büyük’e 30 firma

İlk 1000 ihracatçı listesinde 8’inci sırada yer alan Arçelik, 2015’te Çerkezköy’den en fazla ihracat yapan firma oldu. Arçelik’i 14’üncü sıradaki BSH Ev Aletleri A.Ş. ile 31’inci sıradaki Taha Pazarlama ve Mağazacılık (Özen Mensucat) izledi.



Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler, İSO İlk 500 Firma-2016 araştırmasına ÇOSB’den 19 firmanın girdiğini hatırlatarak, “TİM’in araştırması başka bir gerçeği daha ortaya koymaktadır. 2015 rakamlarıyla ‘En Büyük 1000 İhracatçı Firma’ araştırmasına ÇOSB’den 23 firma girmişken 2016 listesine 30 ihracatçı katılımcımızın girdiğini görmekteyiz. Türkiye genelinde ihracatta görülen daralmaya karşın ÇOSB’de ihracatçı firma sayısı artmıştır. Bu artış ÇOSB yönetimi olarak göğsümüzü kabarmaktadır. Üretmeye devam edeceğiz. Biz üretip ihraç edeceğiz Türkiye ekonomisi büyüyecek” diye konuştu.