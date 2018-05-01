﻿
REEL SEKTÖR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

01 Mayıs 2018 Salı 08:00
Bu haber 751 kez okundu.

DEİK Olağan Genel Kurulu İstanbul’da gerçekleşti

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’nun (DEİK) Olağan Genel Kurulu, T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla, T.C. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve DEİK Başkanı Nail Olpak’ın ev sahipliğinde İstanbul’da gerçekleşti.

DEİK Olağan Genel Kurulu İstanbul'da gerçekleşti
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; “Kurucu 96 kuruluşu, 137 ikili iş konseyi, 5 sektörel iş konseyi ve 2 özel amaçlı iş konseyiyle DEİK çok önemli hizmetlere imza atıyor. Biz de yurtdışında gittiğimiz her yerde işadamlarımızın DEİK çatısı altında gerçekleştirdikleri tüm faaliyetlere destek oluyoruz. Girişimcilerimiz ve yatırımcılarımız için dün ulaşılmaz olarak görülen hedefler bugün sadece zaman ve planlama meselesi haline geldi.Bu özgüvenin neticesi olarak ülke ihracatımız 36 milyar dolardan 160 milyar dolara çıktı. Ancak bizim hedeflerimiz çok daha büyük. Türkiye’yi dış ticarette 1 trilyon dolara, milli gelir düzeyini de 2 trilyon dolara çıkarma hedefimiz bulunuyor” diye konuştu.
T.C. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, “Bugün baktığımızda DEİK daha dinamik ve daha vizyoner bir yapıya büründü. DEİK dünya genelinde Türk iş dünyası adına çok önemli bir görevi yerine getiriyor. DEİK’in en önemli görevi ve işi devletimizin dış ticaret politikalarıyla özel sektörün birlikte hareket etmesini sağlamaktır. Türkiye’nin en büyük 100 şirketinden 63’ü DEİK üyesi ve DEİK bugün dünyanın 6 kıtasında faaliyetlerini sürdüren bir iş platformu” dedi.
DEİK Başkanı Nail Olpak ise “Bugün, DEİK 32 yaşında bir genç bir çınar. 137 ülke ve bölgede, 144 İş Konseyimizle faaliyet gösteriyoruz. Kurulumuz, Türk iş dünyasının tüm renklerini içinde barındıran bir iş platformu. ‘DEİK ne iş yapar’ diye soranlara hep aynı cevabı veriyorum, işimiz ticari diplomasi. İşimiz, gücümüzü dünyaya taşımak. Bu vizyonla Türkiye ve diğer ülkeler arasında gönüllü birer elçi olarak ticari, sosyal ve kültürel köprüler kuruyoruz” dedi.
DEİK’in önümüzdeki dönem hedeflerinden bahseden Nail Olpak, “Daha etkin, daha iddialı, daha geniş bir alanda çalışabilmek için bu yaklaşımla birlikte kurumsal üyelerimiz hariç 1.100 olan üye sayımızı, ilk İş Konseyleri Genel Kurulu’muza kadar 3.000’e çıkarmayı, takip eden süreçte de 5.000 üyeye çıkarmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
Çarklar Daha Hızlı Dönecek Çarklar Daha Hızlı...
Turizm Turizm
Telekomünikasyon Telekomünikasyon
Madencilik Madencilik
Anahtar Kelimeler
DEİKNail Olpak
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
İlgili Haberler
İş Leasing 80 milyon dolar tutarında sendikasyon aldı İş Leasing 80 milyon dolar tutarında sendikasyon...
Sivas İş Geliştirme Merkezi açıldı Sivas İş Geliştirme Merkezi açıldı
Türkiye’yi geleceğe taşıyacak ‘Yıldızlı Projeler’ belirlendi Türkiye’yi geleceğe taşıyacak ‘Yıldızlı...
KOSGEB, KOBİ Zirvesi’nde ‘yeni vizyonunu’ ortaya koydu KOSGEB, KOBİ Zirvesi’nde ‘yeni vizyonunu’ ortaya...
Global Girişimcilik Kongresi İstanbul’da yapıldı Global Girişimcilik Kongresi İstanbul’da yapıldı
OYAK-İsdemir Linde Gaz Ortaklığı endüstriyel gaz üretim tesisini açtı OYAK-İsdemir Linde Gaz Ortaklığı endüstriyel...
Yukarı Çık

banner216

İş Leasing 80 milyon dolar tutarında sendikasyon...
İş Leasing uluslararası finansal piyasalardan 2 yıl vadeli 30 milyon dolar ve 40 milyon euro olmak üzere...

Haberi Oku