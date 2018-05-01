DEİK Olağan Genel Kurulu İstanbul’da gerçekleşti

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; “Kurucu 96 kuruluşu, 137 ikili iş konseyi, 5 sektörel iş konseyi ve 2 özel amaçlı iş konseyiyle DEİK çok önemli hizmetlere imza atıyor. Biz de yurtdışında gittiğimiz her yerde işadamlarımızın DEİK çatısı altında gerçekleştirdikleri tüm faaliyetlere destek oluyoruz. Girişimcilerimiz ve yatırımcılarımız için dün ulaşılmaz olarak görülen hedefler bugün sadece zaman ve planlama meselesi haline geldi.Bu özgüvenin neticesi olarak ülke ihracatımız 36 milyar dolardan 160 milyar dolara çıktı. Ancak bizim hedeflerimiz çok daha büyük. Türkiye’yi dış ticarette 1 trilyon dolara, milli gelir düzeyini de 2 trilyon dolara çıkarma hedefimiz bulunuyor” diye konuştu.

T.C. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, “Bugün baktığımızda DEİK daha dinamik ve daha vizyoner bir yapıya büründü. DEİK dünya genelinde Türk iş dünyası adına çok önemli bir görevi yerine getiriyor. DEİK’in en önemli görevi ve işi devletimizin dış ticaret politikalarıyla özel sektörün birlikte hareket etmesini sağlamaktır. Türkiye’nin en büyük 100 şirketinden 63’ü DEİK üyesi ve DEİK bugün dünyanın 6 kıtasında faaliyetlerini sürdüren bir iş platformu” dedi.

DEİK Başkanı Nail Olpak ise “Bugün, DEİK 32 yaşında bir genç bir çınar. 137 ülke ve bölgede, 144 İş Konseyimizle faaliyet gösteriyoruz. Kurulumuz, Türk iş dünyasının tüm renklerini içinde barındıran bir iş platformu. ‘DEİK ne iş yapar’ diye soranlara hep aynı cevabı veriyorum, işimiz ticari diplomasi. İşimiz, gücümüzü dünyaya taşımak. Bu vizyonla Türkiye ve diğer ülkeler arasında gönüllü birer elçi olarak ticari, sosyal ve kültürel köprüler kuruyoruz” dedi.

DEİK’in önümüzdeki dönem hedeflerinden bahseden Nail Olpak, “Daha etkin, daha iddialı, daha geniş bir alanda çalışabilmek için bu yaklaşımla birlikte kurumsal üyelerimiz hariç 1.100 olan üye sayımızı, ilk İş Konseyleri Genel Kurulu’muza kadar 3.000’e çıkarmayı, takip eden süreçte de 5.000 üyeye çıkarmayı hedefliyoruz” diye konuştu.