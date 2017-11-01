Demir ve demir dışı metal ihracatı ilk 9 ayda 5 milyar dolara yaklaştı



Eylül ayında ise Türkiye’nin gerçekleştirdiği 11 milyar 337 milyon dolarlık ihracatın 522 milyon dolarlık kısmını demir ve demir dışı metaller sektörü gerçekleştirdi. Bu alandaki artış yüzde 8.1 olarak gerçekleşti. Demir ve demir dışı metaller sektörü ihracatının bir önceki senenin aynı dönemine göre Ocak-Eylül arasında ise yüzde 3.6’lık artış yaşandı.

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Başkanı Rıdvan Mertöz, Eylül’de alt sektörler ihracatında alüminyumun 156 milyon dolar ile değer bazında ilk sırada yer alarak toplam sektörün ihracatının yüzde 36.3’ünü oluşturduğunu söyledi. İDDMİB genel ihracatında ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7.6’lık artış görüldüğünü anlatan Mertöz, “Yapılan ihracat miktarı kilogram bazında geçen yıla göre aynı kalmasına rağmen değer olarak artış gösterdiği için birim fiyatlar 3.45’ten 3.76’ya yükseldi. Son çeyrekte ihracatımızın daha da yüksek oranda artacağına inanıyoruz” dedi. 2017 başından itibaren Avrupa’ya ihracatta yüzde 13’lük bir artış kaydedildiğini ifade eden Mertöz, sektörde İtalya’ya yüzde 22, İspanya’ya yüzde 46 oranında ihracat artışı görüldüğüne dikkat çekti. Mertöz, İspanya’ya olan artışta alüminyum sektörü ağırlıktayken İtalya’ya olan artışta bakır sektörünün payı olduğunu belirtti.