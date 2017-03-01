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01 Mart 2017 Çarşamba 08:00
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Denizaltı fiber kablo sistemi projesi SEA-ME-WE 5 tamamlandı

Türk Telekom iştiraklerinden Türk Telekom International’ın tek Türk şirketi olarak yer aldığı dünyanın en yüksek kapasiteli denizaltı veri hattı konsorsiyumlarından SEA-ME-WE 5 projesi tamamlandı.

Denizaltı fiber kablo sistemi projesi SEA-ME-WE 5 tamamlandı
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Projenin lansman toplantısı Türk Telekom ve Türk Telekom International’ın evsahipliğinde, konsorsiyum üyesi 19 operatörün üst düzey yöneticilerinin katılımı ile İstanbul’da gerçekleştirildi.
Proje ile 17 ülke, fiber hat ile denizaltından birbirine bağlandı. Batı Avrupa’dan Orta Doğu ve Güney Doğu Asya’ya uzanan ilk fiber denizaltı bağlantısı olmasının yanı sıra en kaliteli ses ve veri trafiğinde en az gecikme oranı ile dikkat çeken SEA-ME-WE 5, toplam 20 bin kilometrelik hat uzunluğuna sahip.
Türk Telekom International Grubu İcra Kurulu Başkanı Mehmet C. Toros, “SEA-ME-WE 5 ile hızla artan veri ihtiyacını en yüksek seviyeden karşılayabilecek altyapı da inşa edilmiş oldu” diye konuştu. 
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