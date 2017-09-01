﻿
REEL SEKTÖR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

01 Eylül 2017 Cuma 08:00
Bu haber 695 kez okundu.

DenizBank & TOSYÖV Türkiye’nin 7 bölgesindeki KOBİ’ler için tekrar el ele verdi

DenizBank, TOSYÖV ile geçtiğimiz yıl KOBİ’ler için güçlerini birleştirmiş ve Türkiye’nin 7 bölgesinde düzenlenen etkinliklerin ana sponsoru olmuştu.

DenizBank ; TOSYÖV Türkiye'nin 7 bölgesindeki KOBİ'ler için tekrar el ele verdi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

17 Ağustos’ta Ankara’da gerçekleşen imza töreni ile DenizBank bir kez daha TOSYÖV öncülüğünde önümüzdeki dönemde düzenlenecek olan KOBİ Destek Toplantıları ve KOBİ Zirveleri’nin ana sponsoru oldu. Sponsorluk kapsamında İstanbul ve Ankara’da “KOBİ Zirveleri”, bunun yanı sıra Türkiye’nin 7 bölgesinde “KOBİ Destek Toplantıları” ve “KOSGEB Eğitimleri” gerçekleşecek.
DenizBank söz konusu toplantılar ile esnafa, KOBİ’lere ve yatırım yapmak isteyen girişimcilere destek olmayı, sorunlarını ve bu sorunların çözüm önerilerini masaya yatırmayı planlıyor.
Ekonomimizin dinamosu KOBİ’lerin yanlarında olduklarını ifade eden DenizBank KOBİ Bankacılığı Grubu Genel Müdür Yardımcısı Murat Kulaksız, “Ekonomiyi yakından takip eden, yatırımlarını iyi planlayan ve finansal kaynaklarını doğru yönetmeyi becerebilen şirketler rekabette başarılı oluyor. DenizBank olarak ülkemizin 7 bölgesinde düzenlenecek toplantı ve eğitim programları sayesinde KOBİ’lerimizi ve ekonomimizi desteklemeyi sürdüreceğiz. Bu anlamda Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticileri Vakfı (TOSYÖV) ile bir kez daha güç birliği yapmaktan memnuniyet duyuyoruz. DenizBank ve TOSYÖV olarak esnafın, KOBİ’nin en çok desteklenmesi gereken dönemde yanlarında olduk, bundan sonra da desteğimizi kesintisiz sürdürme konusundaki kararlılığımız tam” dedi.

 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
Çarklar Daha Hızlı Dönecek Çarklar Daha Hızlı...
Turizm Turizm
Telekomünikasyon Telekomünikasyon
Madencilik Madencilik
Anahtar Kelimeler
DenizbankTOSYÖVKobiKobi Zirveleri
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
İlgili Haberler
Filli Boya Bilim Kampı çocukların hayatına dokunuyor Filli Boya Bilim Kampı çocukların hayatına dokunuyor
EBSO Başkanı Ender Yorgancılar: “Kalkınma Bankası, Endüstri 4.0 ve dijitalleşme için özel kaynak ayırmalı” EBSO Başkanı Ender Yorgancılar: “Kalkınma Bankası,...
TAT tarımda dijitalleşmeye öncülük ediyor TAT tarımda dijitalleşmeye öncülük ediyor
TÜRKONFED ve İKV Sanayi 4.0 için Gümrük Birliği modernizasyonunu ele aldı TÜRKONFED ve İKV Sanayi 4.0 için Gümrük Birliği...
GE ve TTGV’den işbirliği GE ve TTGV’den işbirliği
Çinli dev SUMEC, Smart Energy ile Türkiye’de büyüme kararı aldı Çinli dev SUMEC, Smart Energy ile Türkiye’de büyüme...
Yukarı Çık

banner201

banner199

Filli Boya Bilim Kampı çocukların hayatına...
Milli Eğitim Bakanlığı İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, TÜBİTAK TÜSSİDE ve akademisyenlerin...

Haberi Oku