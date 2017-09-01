DenizBank ; TOSYÖV Türkiye'nin 7 bölgesindeki KOBİ'ler için tekrar el ele verdi

17 Ağustos’ta Ankara’da gerçekleşen imza töreni ile DenizBank bir kez daha TOSYÖV öncülüğünde önümüzdeki dönemde düzenlenecek olan KOBİ Destek Toplantıları ve KOBİ Zirveleri’nin ana sponsoru oldu. Sponsorluk kapsamında İstanbul ve Ankara’da “KOBİ Zirveleri”, bunun yanı sıra Türkiye’nin 7 bölgesinde “KOBİ Destek Toplantıları” ve “KOSGEB Eğitimleri” gerçekleşecek.

DenizBank söz konusu toplantılar ile esnafa, KOBİ’lere ve yatırım yapmak isteyen girişimcilere destek olmayı, sorunlarını ve bu sorunların çözüm önerilerini masaya yatırmayı planlıyor.

Ekonomimizin dinamosu KOBİ’lerin yanlarında olduklarını ifade eden DenizBank KOBİ Bankacılığı Grubu Genel Müdür Yardımcısı Murat Kulaksız, “Ekonomiyi yakından takip eden, yatırımlarını iyi planlayan ve finansal kaynaklarını doğru yönetmeyi becerebilen şirketler rekabette başarılı oluyor. DenizBank olarak ülkemizin 7 bölgesinde düzenlenecek toplantı ve eğitim programları sayesinde KOBİ’lerimizi ve ekonomimizi desteklemeyi sürdüreceğiz. Bu anlamda Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticileri Vakfı (TOSYÖV) ile bir kez daha güç birliği yapmaktan memnuniyet duyuyoruz. DenizBank ve TOSYÖV olarak esnafın, KOBİ’nin en çok desteklenmesi gereken dönemde yanlarında olduk, bundan sonra da desteğimizi kesintisiz sürdürme konusundaki kararlılığımız tam” dedi.