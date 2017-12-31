Doany: Türkiye’yi geleceğe bağlamak için çalışıyoruz



Pek çok telekom şirketinin üçer yıllık stratejik planlar hazırladığı bir dönemde, Türk Telekom’un kendisine ve ülkesine duyduğu güvenle 5 yıllık bir stratejik plan hazırladığını kaydeden Doany şunları söyledi: “Türkiye’nin, sektörün ve Türk Telekom’un koşullarına uygun, sürdürülebilir ve gerçekçi hedefler koyduğumuz 5 yıllık stratejik plan kapsamında şirketimiz iki önemli alana odaklanacak. Bir yandan ülkemizdeki her bireyin günlük hayatına dokunan yeni ürün ve hizmetlerimizle pazarda karlı büyümemizi sürdürmeyi hedefliyoruz. Bir yandan da geleceğin teknolojilerine yaptığımız yatırımlarla geliştirdiğimiz katmadeğeri yüksek çözümlerimizle Türkiye’nin en iyi şirketlerinin dijital dönüşümüne liderlik etmek niyetindeyiz.”

Plan kapsamında Türk Telekom’un önümüzdeki dönem büyümesine internet ve mobilin damga vuracağını belirten Doany şöyle konuştu: “Türkiye’nin hedeflediği kalkınma atağını gerçekleştirebilmesinde internetin kilit bir rolü bulunuyor. Bu kapsamda bireysel pazarda sabit internette büyümeye daha fazla odaklanacağız. Gelecek internette ve Türkiye’deki hanelerin yüzde 98’ini kapsayan sabit hat altyapısı ile Türk Telekom bu konuda oldukça avantajlı bir konumda. Mevcut altyapımızı kullanarak daha uygun koşullarda internet hizmetini daha fazla sayıda eve ulaştırmayı hedefliyoruz. Mobil abonelerimize uygun fiyatla aynı zamanda TİVİBU üyesi olma fırsatı da sunarak, hem mobilde hem de TV pazarında büyüyerek, mobilde frekans pazar payımıza uyumlu olacak şekilde yüzde 30’un üzerinde pazar payına ve beş yıl içerisinde TV’de liderlik pozisyonuna ulaşma gayretindeyiz.”