Doany: Türkiye’yi geleceğe bağlamak için çalışıyoruz

Plan kapsamında Türk Telekom’un önümüzdeki dönem büyümesine internet ve mobilin damga vuracağını belirten Doany şöyle konuştu: “Türkiye’nin hedeflediği kalkınma atağını gerçekleştirebilmesinde internetin kilit bir rolü bulunuyor. Bu kapsamda bireysel pazarda sabit internette büyümeye daha fazla odaklanacağız. Gelecek internette ve Türkiye’deki hanelerin yüzde 98’ini kapsayan sabit hat altyapısı ile Türk Telekom bu konuda oldukça avantajlı bir konumda. Mevcut altyapımızı kullanarak daha uygun koşullarda internet hizmetini daha fazla sayıda eve ulaştırmayı hedefliyoruz. Mobil abonelerimize uygun fiyatla aynı zamanda TİVİBU üyesi olma fırsatı da sunarak, hem mobilde hem de TV pazarında büyüyerek, mobilde frekans pazar payımıza uyumlu olacak şekilde yüzde 30’un üzerinde pazar payına ve beş yıl içerisinde TV’de liderlik pozisyonuna ulaşma gayretindeyiz.”