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01 Ağustos 2018 Çarşamba 08:00
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DragonFly 2020 Pro 3D Yazıcı Türkiye’de

Tasarım süreçlerinde 2 boyutlu düşünceden 3 boyutlu düşünceye geçiş artık hayal değil.

DragonFly 2020 Pro 3D Yazıcı Türkiye'de
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CDT Bilgi Teknolojileri’nin Beykoz’daki yeni ofisine kurularak hizmete hazır hale gelen DragonFly 2020 Pro 3D yazıcının tanıtımı yapıldı. CDT’nin Türkiye, Ortadoğu ve Orta Asya pazarı temsilciliğini üstlendiği Dragonfly 2020 Pro, haftalar sürebilen prototip üretim sürecini saatlere indirerek tasarımın sonucunu kısa sürede görebilmeyi sağlıyor. Nano Dimension tarafından üretilen DragonFly 2020 Pro, ilk kez katmanlı üretim yoluyla elektronik ürünler geliştirebilmenin yolunu açtı. Piyasaya sunulduğundan beri tüm dünyada birçok inovasyon ödülüne değer görülen DragonFly 2020 Pro; otomotivden sağlığa, havacılıktan telekomünikasyona, tüketici elektroniğinden savunma sanayiine pek çok sektörde elektronik ürünlerin prototipinin çok hızlı yapılmasına imkan tanıyarak iş süreçlerini kısaltıyor ve üretimi hızlandırıyor.
CDT Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Alpay Göğüş; müşterilerinin elektronik bileşen tasarım, prototip yaratma ve üretiminde karşılaştıkları zorlukları aşmasında, Nano Dimension ürün ve çözümlerinin anahtar çözüm olduğuna inandıklarını söyledi. CDT Bilgi Teknolojileri İş Geliştirme Yöneticisi İbrahim Göğüş ise DragonFly 2020 Pro 3D ile karmaşık geometrilerde tasarımlar hazırlayabilme ve deneme yapabilme özgürlüğü, farklı şekil, boyut ve esneklikte ihtiyaca göre üretim yapabilme, pazara daha hızlı ürün sunabilme gibi katmadeğer sağlayan bir ürün sunmanın heyecanını yaşadıklarını ifade etti. Nano Dimension Ürün Müdürü Robert Even ise DragonFly 2020 Pro ile kullanıcılara düşük maliyetli ve güvenli ürün geliştirme fırsatı sağladıklarını aktardı.

 

 

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DragonFly 2020 Pro 3DCDT Bilgi TeknolojileriAlpay Göğüş
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