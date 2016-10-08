Dünya İş Prosesleri Kongresi 7-8 Ekim 2016’da, Bakü’de

Kongrenin amacı hakkında Kongre Başkanı Prof.Dr. Emre Alkin, şunları söyledi: “Dünya genelinde firmaların ve kurumların en iyi sonuçlara ulaştığı başarılı iş modellerinin içerdiği proseslerin katılımcılarla paylaşılmasıdır. Bununla birlikte birçok uluslararası, yerel işletmelerin ve yeni girişim fikirlerinin işbirliği sağlayabileceği bir ortam yaratılması hedeflenmektedir. Azerbaycan ile başlamamızın sebebi ise Azerbaycan devleti ve şirketleri üretim/hizmet alanlarında ekonomik büyüme için yatırım ve iş ortaklıkları adına diğer sektörlerde yeni arayışlara girmeye, yeni iş süreci anlayışı geliştirmeye ihtiyaç duymuştur. Bu sebeple Kongremiz Azerbaycan Devleti ve Türkiye’nin Bakü Büyük Elçiliği tarafından desteklenmektedir.”

Alkin, kongreyi her yıl başka bir ülkede gerçekleştirmek istediklerine dikkat çekerek, “Kongre kapsamında o coğrafyada yeni iş fırsatları yaratılmaya ve iş proseslerinde dünyadan en iyi uygulamalar paylaşılmaya devam edilecek. Kongre kapsamında; 60+konuşmacı, 6 zirve, 3 zirve salonu, 14 workshop odası, 4 sosyal etkinlik gerçekleştirilecek. 1000 metrekarenin üzerinde fuar/sergi alanı olacak” dedi.