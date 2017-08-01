Dünya ticaretinden yüzde 1.5 pay gerçekçi bir hedeftir



Bu hedeften vazgeçmeyeceğiz” dedi. Bu yıl Orta Vadeli Program’da (OVP) ihracatta 11 milyar dolarlık bir artış öngörüldüğünü aktaran Zeybekci, “İnşallah aksi şeyler yaşamazsak çok kolay bir şekilde 155 milyar doların üzerine çıkmayı öngörüyoruz. Tabi ihracatçılarımızla beraber hedefimiz tarihi zirvemiz olan 157 milyar 600 milyon doları aşmak” bilgisini verdi. Zeybekci, AB ilişkilerinde ise şu konulara değindi: “Şu an AB ile en pozitif gündemimiz Gümrük Birliği. Bu haliyle sürdürülebilir olmadığını söyledik. Gümrük Birliği’nin güncellenmesinin büyüme ve ihracatın artmasında doğrudan etkisi var. Türkiye AB’nin 5. ticaret ortağıdır. İki tarafın da kazanacağı bir süreç olacak. Bu senenin sonuna kadar resmi görüşmelere başlamayı öngörüyoruz. 2018 yılında böyle önemli bir sonucu Türkiye için öngörüyoruz. AB ile Gümrük Birliği’nin güncellenmesini çok önemsiyoruz. AB ile ekonomik entegrasyon sağlayan Türkiye’nin diğer ülkelerle ticaretinde bir kaldıraç etkisi olacaktır. 2017 yılı Türkiye’nin her alanda ilkler yılı olacaktır.”

TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, dünya ticaretinden yüzde 1.5 pay alma hedefi için; “Yeni yatırımlar olursa yüzde 1.5 olması işten bile değil. Çok rahat olabilir. Özellikle yüksek teknoloji ürünü ihracatın toplam ihracattaki payı artarsa çok hızlı bir şekilde yüzde 1.5’u yakalarız diye düşünüyoruz” dedi.