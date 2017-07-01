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01 Temmuz 2017 Cumartesi 08:00
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Durmuş Çelen; “Yükselen Türkiye’ye katkıda bulunmayı amaçlıyoruz”

Yükselen Türkiye Enstitüsü ve EKİP-Ekonomik Kalkınma İstihdam Proje Grubu Kurucu Başkanı Durmuş Çelen ve çalışma arkadaşları, iş dünyasıyla Büyük Kulüp’te biraraya geldi.

Durmuş Çelen; 'Yükselen Türkiye'ye katkıda bulunmayı amaçlıyoruz”
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Durmuş Çelen, toplantıda yaptığı konuşmada, ekonominin daraldığı bugünlerde, en iyi hamlenin yurtdışı pazarına yönelmek olduğunu söyledi. Çelen, “Monte-Negro (Karadağ), Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova, Makedonya, Romanya, Türk Cumhuriyetleri, Avusturya ve özellikle inşaat sanayinde Almanya ve daha birçok ülkeler bizleri yatırım için bekliyor. KOBİ’lere tavsiyem, bizlerle temasa geçsinler, birlikte ticaret alanlarımızı belirleyelim. Birlikte yurtdışına hamle yapalım, ülkenin katmadeğerine katkıda bulunalım” dedi.
Durmuş Çelen konuşmasını şöyle sürdürdü: “Marmara Grubu Vakfı Başkanı, aynı zamanda bizi yetiştiren, milli kalkınma hamle düşüncemizde, bizlere öncülük yapan üstadımız, ağabeyim sayın Akkan Suver’in, bir sözü bizi harekete geçirdi. ‘Ülkenizi seviyorsunuz biliyorum, o zaman herşeyi devletten beklemeyin, devletin bizlere verdiği yasal imkanlarla yurtdışına müteşebbis götürün, gelişsinler, orada iş sahaları açsınlar, dışarıdan ticaret karşılığı, içeriye gelen para, sıcak paradan daha değerlidir’ dedi. Güçlü devlet, güçlü sanayici ile yükselir. Amacımız, ’Yükselen Türkiye’ye bir nebze de olsa katkıda bulunmak. Ekonomik kalkınma önceliğimiz olmalı. Devletimize ve milletimize bu yönde katkılar sunmak bizim milli anlayışımızdır.”

 

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