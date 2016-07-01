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01 Temmuz 2016 Cuma 08:00
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E-ticaret hacmi 24.7 milyar TL

Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) tarafından, Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) proje ortaklığı, Deloitte Türkiye proje yönetimi ve ComScore proje veri ortaklığı ile hazırlanan “Türkiye e-Ticaret Pazar Büyüklüğü-2015” Raporu açıklandı.

E-ticaret hacmi 24.7 milyar TL
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Rapora göre Türkiye’de e-ticaret sektörü 2015 yılında yüzde 31 oranında artış göstererek 24.7 milyar TL’lik büyüklüğe ulaştı.
Raporun açıklanma toplantısına TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Kübra Erman Karaca,  TÜBİSAD e-Ticaret Komisyonu Başkanı Burak Ertaş,  Bankalar Arası Kart Merkezi-BKM CEO’su Soner Canko, Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Orhun ve Deloitte Türkiye Ortağı Tolga Yaveroğlu konuşmacı olarak katıldı. TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı  Kübra Erman Karaca, “E-ticaret aynı zamanda yeni istihdam alanları yaratacak bir alt sektör. E-ticaretin hem yurtiçi hem de ihracat açısından potansiyeli gözönüne alındığında, bu sektörün geliştirilmesi öncelikli hedeflerden biri olarak ele alınmalıdır. E-ticaretin gelişimi için  özellikle sağlıklı bir hukuki zemine ihtiyaç var” dedi. 
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Telekomünikasyon Telekomünikasyon
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