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01 Aralık 2017 Cuma 08:00
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En büyük gemiler Aliağa’da konuk olacak

SOCAR Türkiye’nin iştiraki Petlim Konteyner Terminali, Ege Bölgesi’nin ticaretine çok önemli katkı sağlayacak, 16 bin TEU’luk en büyük gemilerin yanaşabileceği terminalin kapasitesi 1.5 milyon TEU olacak. Petlim Genel Müdürü Doğan Çırakoğlu, Türkiye ihracatının yaklaşık yüzde 30’unu gerçekleştiren Ege Bölgesi’nde Petlim’in en büyük konteyner terminali olacağını ifade etti.

En büyük gemiler Aliağa'da konuk olacak
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Petlim’in dünyanın en büyük terminal işletmecilerinden biri olan APM Terminals İzmir tarafından 28 yıl boyunca işletileceğini dile getiren Çırakoğlu, “Artık 16 bin TEU’luk büyük gemilerin de Aliağa’ya yanaşabileceğini düşünürsek, Petlim’in bölge ticaretine çok büyük katkısı olacağını söyleyebiliriz. Ulaştırma Bakanlığı’nın halihazırda devam eden otoyol ve demiryolu bağlantıları da tamamlandığında rekabetçi yapımızla daha da ön plana çıkacağız” dedi.
Petlim’in tamamen Türk müteahhitleri, mühendisleri ve işçileriyle tamamlanarak 400 milyon dolarlık yatırım ile hayata geçtiğini anlatan Çırakoğlu, “Petlim, Eylül ayında ikinci fazın da devreye girmesiyle gerekli işletme izinleri alındıktan sonra kapasitesini iki kat artırarak 1.5 milyon TEU’ya çıkaracak. 700 metrelik konteyner rıhtımı, 42 hektarlık geri sahası ve 150 metrelik genel kargo ve dökme yük rıhtımı bulunan Petlim, 16 metrelik su derinliği ile 16 bin TEU kapasiteli son nesil gemilere hizmet verebilme özelliğine sahip. Terminalin yapım aşamasında yaklaşık 9 milyon adam/saat çalışıldı. APM Terminals İzmir tarafından istihdam edilecek çalışan sayısı da zaman içinde 600’e ulaşacak” diye konuştu.

 

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SocarDoğan Çırakoğlu
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