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01 Haziran 2018 Cuma 08:00
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‘Endüstri 4.0’ FESTO’da masaya yatırıldı

Yıldız Teknik Üniversitesi, Endüstriyel Otomasyon Sanayicileri Derneği (ENOSAD) ve Ekonomi Gazetecileri Derneği’nin (EGD) birlikte düzenlediği 4.0 toplantılarının bu defaki durağı FESTO şirketi oldu. Endüstri 4.0’ı uygulamaya başlamış bir şirket olan FESTO’da yapılan toplantıda konuyla ilgili beyin fırtınası yapıldı.

‘Endüstri 4.0' FESTO'da masaya yatırıldı
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Endüstri 4.0 Uyumlu Fabrikalar başlıklı toplantının panel bölümünde söz alan FESTO Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Osman Türüdü, “Almanya 4.0 ile 4 yıldır yakından ilgileniyor. Ama orada da tüm işletmeler bu sisteme geçmiş değil. Türkiye’de 4.0 biraz karıştırılıyor. 4.0 bir araç. Daha iyi üretim yapmak, daha iyi satış yapmak için bir araç” dedi. Türkiye’de endüstri 4.0 konusunda sıkıntılar olduğunu söyleyen Türüdü, “Bu konuya ülke olarak hazır olmak için hukuki ve teknolojik altyapı hazırlanmalı. Ayrıca siber güvenlik ve eğitim de bu konuda adım atmak için önemli” diye konuştu.
Endüstri 4.0’a hazırlanırken insanı değiştirmek yerine ortamı değiştirmekle işe başlanması gerektiğini söyleyen Türüdü şöyle devam etti: “İnsan ve organizasyon gelişmeli ki teknolojik olarak başarı sağlanabilsin. Sürekli organizasyon ve yapı değişimi yapılmalı. Tek yönlü iletişimle yapılması söz konusu değil. Bilgili ve yetkili kişiler artacak. Rekabet ve işbirliği bir arada olacak yapılar olmalı. İnsanda T yapısı bizim için önemli. Her şeyi biraz bilecek ama bir konuyu çok iyi bilecek. Bu bizim aradığımız insan tipi. Yeni dönemde böyle insanların önü açık olacak.”
Yıldız Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Galip Cansever, Endüstri 4.0’ın Türkiye için hayati önem taşıdığını belirterek, “Robotlar çalışacak insanlar işsiz kalacak diye bir şey yok. Yeni iş sahaları açılacak. Bunu üniversite eğitimi görmüş mühendisler yapabilir” dedi. ENOSAD Başkanı Dr. Hüseyin Halıcı da “Endüstri 4.0’ı kaçırmış değiliz. Almanya 4.0 dedi. Çin, Hindistan vs. az gelişmiş ülkelerde Endüstri 4.0’ı takip ediyor. Endüstri 4.0 kalkmamış bir tren gibi, henüz standartları oluşmamış. Hedefe kitlenmeliyiz. Çok konuşuyoruz, icraatta tereddütlüyüz” değerlendirmesi yaptı.

 

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Endüstri 4.0FESTOProf. Dr. Galip CanseverENOSADDr. Hüseyin HalıcıYıldız Teknik ÜniversitesiOsman TürüdüEGD
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