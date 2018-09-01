01 Eylül 2018 Cumartesi 08:00

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Enerji verimliliğini artırmak isteyen şirketlerin VAP danışmanlığı Enervis’ten

Endüstriyel işletmelerde enerji tasarruf potansiyelinin geri kazanılması için Enerji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Verimlilik Artırıcı Projeler’in (VAP) üçüncü dönem başvuruları 3 Eylül - 1 Ekim tarihleri arasında kabul edilecek.