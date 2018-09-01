01 Eylül 2018 Cumartesi 08:00 Bu haber 1308 kez okundu.
Enerji verimliliğini artırmak isteyen şirketlerin VAP danışmanlığı Enervis’ten
Endüstriyel işletmelerde enerji tasarruf potansiyelinin geri kazanılması için Enerji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Verimlilik Artırıcı Projeler’in (VAP) üçüncü dönem başvuruları 3 Eylül - 1 Ekim tarihleri arasında kabul edilecek.
VAP projelerinin uygulamasını da gerçekleştiren Enervis, yaptığı ölçümler ile tasarrufu garanti altına alarak müşterilerinin enerji verimliliği projelerinde yüzde 30 hibe desteğinden yararlanmasına katkıda bulunuyor. Elektrik üretim faaliyeti gösteren lisans sahibi tüzel kişiler dışındaki yıllık toplam enerji tüketimleri 1.000 TEP (Ton Eşdeğer Petrol) ve üzeri olan, ticaret ve sanayi odası, ticaret odası veya sanayi odasına bağlı olarak faaliyet gösteren ve her türlü mal üretimi yapan işletmeler VAP desteklerinden yararlanmak için başvuruda bulunabiliyor. 3. dönem başvurularının EnVer portalı üzerinden alınması planlanıyor.