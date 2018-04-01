Erdal Bahçıvan, sanayicilere seslendi: “Fabrikaları gençlere açın”

İstanbul Sanayi Odası (İSO), katmadeğeri yüksek ve üretim odaklı girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesine önem veren vizyonu ile bir yeniliğe daha imza attı.

İSO KOZA Hızlandırma Programı’nda 13 girişime çeşitli eğitim ve danışmanlık imkanı sunan İSO, şimdi de desteklediği bu girişimcileri sanayicilerle buluşturdu. Bu kapsamda düzenlenen İSO Koza-İTÜ Çekirdek Girişimleri ile Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı’nda, “Türkiye Girişimcilik Ekosistemi” ve “Türkiye’de Melek Yatırımcılık ve Fırsatlar” panelleri ile girişim konuları irdelenirken İSO KOZA Girişimcileri de tanıtım sunumları gerçekleştirdi. İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, “Biz sanayiciler fabrikalarımızın kapılarını gençlere açmalıyız. Sanayimizin ve ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli insanlara yol gösterme çabaları sayesinde gençlerimiz, biz sanayicilerin desteğiyle ülkemizin gerçekten çok ihtiyaç duyduğu gerçek girişimcilere dönüşecek” dedi.