01 Şubat 2017 Çarşamba 08:00

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Eskişehir 405 milyon avro bütçeden pay almak istiyor

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından teknolojiye ve yeniliğe verilecek olan 405 milyon avro bütçeden Eskişehir pay almak için kollarını sıvadı. Bu kapsamda Eskişehir Sanayi Odası ve iştiraki Anadolu Teknoloji Araştırma Parkı (ATAP A.Ş.) öncülüğünde Rekabetçi Sektörler Programı Eskişehir Ön Hazırlık Çalıştayı düzenlendi.