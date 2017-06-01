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01 Haziran 2017 Perşembe 08:00
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Eskişehir OSB büyüdükçe büyüyor

Türkiye'nin, 32 milyon metrekarelik alanıyla tek parça en büyük Organize Sanayi Bölgesi’ne (OSB) sahip Eskişehir'de, 10 milyon metrekarelik yeni OSB için çalışmalar başladı.

Eskişehir OSB büyüdükçe büyüyor
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Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Savaş Özaydemir, OSB'nin 1973 yılında yatırımcıların kullanımına sunulduğunu anımsatarak, bugüne kadar edinilen tecrübe ve yapılan çeşitli alt ve üstyapı yatırımlarıyla bölgenin önemli ölçüde dolduğunu kaydetti. Yoğun talep sonucunda OSB alanı büyüklüğünün yıllar içinde genişletilerek 32 milyon metrekareye ulaştığını ifade eden Özaydemir, şu bilgiyi verdi: “Yeni bölge için parselasyon izinleri alındı. Eskişehir OSB 1. Gelişme Alanı, mevcut OSB'nin 10 kilometre uzağında, Eskişehir-Ankara karayolu üzerinde bulunan İmişehir-Kalkanlı sınırları içinde yer alıyor. Burada 10 milyon metrekarelik bir alan yeni yatırımlar için ayrıldı. Altyapı çalışmaları başlayan bölgenin yine tüm altyapısı Eskişehir OSB tarafından gerçekleştirilecek ve mevcut OSB'deki tüm hizmetler yeni bölgede de verilecek."
Bu bölgelere ilave olarak Ankara-İstanbul demiryolu bağlantısı üzerinde yer alan Hasanbey Lojistik OSB ve Raylı Sistemler İhtisas OSB alanlarında gelecekte kamulaştırma çalışmalarına başlanacağını vurgulayan Özaydemir, "Yeni açılacak bu üç yeni OSB tamamlandığında oluşacak sanayi alanıyla Eskişehir'de sanayinin hem karma hem de kümelenme yapısına uygun gelişmesini sağlayacak fiziksel altyapı tamamlanmış olacak" diye konuştu.

 

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