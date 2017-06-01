01 Haziran 2017 Perşembe 08:00

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eTA’nın İzmir çalışmaları tam hız devam ediyor

Borusan Holding’in kamyon ve tır şoförlerine sürekli iş fırsatları ve KOBİ’lere en iyi fiyatı sunan inovatif şirketi Elektronik Taşımacılık Ağı (eTA) 2017’de İzmir ve çevresinin yanısıra farklı bölgelerde büyümeye odaklanıyor.