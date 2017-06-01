﻿
REEL SEKTÖR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

01 Haziran 2017 Perşembe 08:00
Bu haber 581 kez okundu.

eTA’nın İzmir çalışmaları tam hız devam ediyor

Borusan Holding’in kamyon ve tır şoförlerine sürekli iş fırsatları ve KOBİ’lere en iyi fiyatı sunan inovatif şirketi Elektronik Taşımacılık Ağı (eTA) 2017’de İzmir ve çevresinin yanısıra farklı bölgelerde büyümeye odaklanıyor.

eTA'nın İzmir çalışmaları tam hız devam ediyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
69 bin kamyoncu esnafı ve 7.500’ü aşkın yük sahibi KOBİ’ye hizmet veren eTA, 2016 yılını iki kat büyüme ve 10 milyon dolar ciro ile kapattı. eTA’nın 2017 ciro hedefi ise 23 milyon dolar olarak belirlendi. Halen iş hacminin yüzde 70’ini İstanbul, Kocaeli ve Tekirdağ’da gerçekleştiren eTA hizmetlerini başta İzmir olmak üzere Ankara, Adana, Kayseri, Konya ve Mersin’de de yaygınlaştırmak üzere çalışıyor. eTA’nın iş modeli bir yandan KOBİ’lere yüklerini en uygun fiyatlarla taşımasını sağlarken kamyon şoförlerini de iki iş arasında yüksüz olarak taşımak  zorunda kaldıkları kilometrelerden kurtarıyor. Böylece kamyonlar yakıtı en etkin şekilde kullanıyor ve verimlilikleri artıyor.

 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
Çarklar Daha Hızlı Dönecek Çarklar Daha Hızlı...
Turizm Turizm
Telekomünikasyon Telekomünikasyon
Madencilik Madencilik
Anahtar Kelimeler
ETABorusan HoldingKobi
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
İlgili Haberler
TKBB Genel Kurulu yapıldı TKBB Genel Kurulu yapıldı
Geleceğin sinemacıları 14. kez ödüllendirildi Geleceğin sinemacıları 14. kez ödüllendirildi
TOSYÖV Mütevelli Heyet Olağan Toplantısı gerçekleştirildi TOSYÖV Mütevelli Heyet Olağan Toplantısı gerçekleştirildi
Kadooğlu: “Doğu ve Güneydoğu’dan iç göçün faturası 70 milyar TL” Kadooğlu: “Doğu ve Güneydoğu’dan iç göçün...
OYDER’de Şahsuvaroğlu dönemi OYDER’de Şahsuvaroğlu dönemi
GAP’ın nitelikli gıda ürünlerinin tanıtımı Mardin’le başladı GAP’ın nitelikli gıda ürünlerinin tanıtımı...
Yukarı Çık

banner193

TKBB Genel Kurulu yapıldı
Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB), 16. Olağan Genel Kurulu, Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli’nin...

Haberi Oku