Faruk Özlü: “OSB’lerde emlak vergisini kaldıracağız”

OSB’lerde emlak vergisini ya kaldıracağız ya da makul seviyeye getireceğiz. Parsel maliyetlerine üst sınır getirmek, şehir merkezlerindeki sanayi sitelerini modernize etmek, OSB’lerin KOSGEB’e yatırdığı payı kaldırmak ve sanayicilerin parasını arsaya bağlamadan doğrudan üretimi artırmasını sağlamak istiyoruz” dedi. Bakan Faruk Özlü, Türkiye’de 2023 yılına kadar 70 yeni OSB açarak 1 milyon ilave istihdam oluşturmak istediklerini de söyledi.



Özlü, “Halen Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı 295 OSB’de 1 milyon 645 bin kişi çalışıyor. Halen mevcut OSB’lerde yüzde 70’ler civarında olan doluluk oranını da artırmaya çalışıyoruz” dedi.



İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan da Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın hazırlığını yaptığı ‘Yeni Nesil OSB’lerin sanayinin dönüşümüne katkı yapacağını belirterek, “Biri Avrupa diğeri Asya’da olmak üzere İstanbul’daki sanayimizin dönüşümüne imkan sağlayacak iki yeni OSB kurulması talebimizi Sayın Bakanımıza bir kez daha ifade ediyorum. Bu OSB’lerin ihtisaslaşmaya uygun olarak kurulması teşvik edilmeli. Yeni nesil OSB’lerin altyapısı, lojistik olanakları, arıtma ve geri çevrim tesisleri ile enerji olanaklarının kamu tarafından karşılanması gerekli. Buralarda teknoloji geliştirme ve mükemmeliyet merkezleri yer almalı, üniversite-sanayi işbirliği daha da güçlendirilmeli. Bu yaklaşım, Sanayi 4.0’a da uyum sağlamamıza zemin hazırlayacak. Yine fikri Odamız tarafından geliştirilen ve Üretim Reform Paketi’nde olduğunu gördüğümüz, sanayi arazilerinin uzun dönemli kiralanabileceği bir modelin, buralarda hayata geçirilmesini bekliyoruz” diye konuştu.