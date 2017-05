Fiba Commercial Properties’e büyük ödül

Dört ülkede yaptığı ticari gayrimenkul yatırımları ile adından söz ettiren Fiba CP, Romanya’daki AVM yatırımı Bucuresti Mall’un yenilenme sürecinde elde ettiği başarı nedeniyle Orta Avrupa ve Güney Doğu Avrupa'da ticari gayrimenkul sektörüne yönelik haberleriyle öne çıkan lider kuruluş CIJ EUROPE (Construction and Investment Journal) tarafından verilen en iyi renovasyon kategorisinde “Best of the Best Hall of Fame (HOF)” ödülüne layık görüldü. Bucuresti Mall’un bir yandan yenilenme çalışmaları devam ederken bir yandan da kentin simgesi pozisyonunu koruyarak faaliyetlerini sürdürmesi, ödülü getiren en önemli etmen oldu.

Fiba Commercial Properties CEO’su ve Yönetim Kurulu Üyesi Yurdaer Kahraman, “Global ticari gayrimenkul sektörünün önde gelen çok güçlü şirketlerin arasından seçilerek Avrupa’nın bu önemli ödülüne layık görülmemiz bizi gururlandırdı” dedi.