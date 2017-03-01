Fibabanka, 160.9 milyon TL vergi öncesi kar elde etti



Bunun sonucunda Banka’nın net karı 114.9 milyon TL olarak gerçekleşti. Fibabanka, 2016 yılında aktif toplamını geçen yıl sonuna göre yüzde 38 arttırdı. Büyüme odaklı çalışmaların sonucu olarak, Fibabanka’nın 2016 yıl sonu itibarıyla aktif toplamı geçen yıl sonuna göre yüzde 38 artış göstererek 15.4 milyar TL’ye ulaştı. Fibabanka’nın 2015 yıl sonu itibarıyla 8.6 milyar TL olan toplam kredileri ise yüzde 33 artışla 2016 yıl sonunda 11.4 milyar TL’ye ulaşırken kredilerin toplam aktifler içindeki payı yüzde 74 olarak gerçekleşti. Aynı dönemde müşteri mevduatı toplam pasiflerin yüzde 59’unu oluşturarak 9.1 milyar TL’ye yükseldi.

2016 yılı sonuçlarını değerlendiren Fibabanka Genel Müdürü Ömer Mert sonuçlardan memnun olduklarını belirtti: “2016 yılında da Banka büyümesini istikrarlı bir şekilde devam ettirmiş ve hedefleriyle uyumlu sonuçlar elde etmiştir. İleriki dönemlerde de Türk ekonomisine verdiğimiz desteğe müşterilerimize en hızlı ve kaliteli servisleri sunarak devam edeceğiz.”