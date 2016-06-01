Fibabanka, 2016 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı
Fibabanka, 2016 yılı Mart sonu itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33 artışla vergi öncesi karını 35.2 milyon liraya yükseltti.
2016 yılı ilk çeyrek sonuçlarını değerlendiren Fibabanka Genel Müdürü Bekir Dildar sonuçlardan memnun olduklarını kaydederek, “Bankamız 2016 yılının ilk çeyreğinde de büyümesini hızlı bir şekilde devam ettirmiştir. 2015 yılı son çeyreğinde IFC (Uluslararası Finans Kurumu) ve EBRD’nin (Avrupa Kalkınma ve İmar Bankası) Bankamız’a ortak olmaları sonrasında stratejik ortaklığımız uyumlu bir şekilde devam etmekte, bu ortaklık Fibabanka’nın büyüme hedeflerine daha hızlı bir şekilde ulaşmasına katkıda bulunmaktadır” dedi.