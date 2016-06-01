Fibabanka, 2016 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı

Bunun sonucunda bankanın net karı 24.3 milyon TL olarak gerçekleşti. Fibabanka’nın 2015 yılı Mart sonu itibarıyla 6.6 milyar lira olan toplam kredileri, yüzde 37 artışla 2016 yılı Mart sonunda 9 milyar liraya ulaşırken kredilerin aktif toplamı içindeki payı yüzde 75 olarak gerçekleşti. Aynı dönemde müşteri mevduatı toplam pasiflerin yüzde 62’sini oluşturarak 7.5 milyar liraya yükseldi.



2016 yılı ilk çeyrek sonuçlarını değerlendiren Fibabanka Genel Müdürü Bekir Dildar sonuçlardan memnun olduklarını kaydederek, “Bankamız 2016 yılının ilk çeyreğinde de büyümesini hızlı bir şekilde devam ettirmiştir. 2015 yılı son çeyreğinde IFC (Uluslararası Finans Kurumu) ve EBRD’nin (Avrupa Kalkınma ve İmar Bankası) Bankamız’a ortak olmaları sonrasında stratejik ortaklığımız uyumlu bir şekilde devam etmekte, bu ortaklık Fibabanka’nın büyüme hedeflerine daha hızlı bir şekilde ulaşmasına katkıda bulunmaktadır” dedi.

